El 17% de les dones ateses per violència sexual aquest any a l'Hospital Clínic de Barcelona, el de referència en aquest àmbit, havien estat atacades per més d'un agressor: 56 de les 331. De gener a octubre, l'hospital ha atès 368 persones, el 90% dones, per violència sexual, una xifra que s'apropa a la del mateix període del 2019 (396), després de la davallada del 2020 (260). La meitat de les persones ateses té menys de 25 anys. La intenció de denunciar és especialment baixa entre les persones menors d'edat (43%) i les responsables del servei ho atribueixen a diversos factors, com la por, la vergonya, el sentiment de culpa o l'intent de voler creure que no ha passat. Cinc noies de menys de 25 anys han estat agredides per taxistes.

"Darrere d'aquestes dades fredes, sabem que hi ha dones que pateixen, però volem donar el missatge que intentem copsar les diferents realitats per oferir la resposta sanitària més adequada a cada situació i dir-los que no s'han d'avergonyir, que no s'han de sentir culpables", ha expressat la doctora Lluïsa Garcia Esteve, psiquiatre i presidenta de la Comissió de Violència Intrafamiliar i de Gènere, en una roda de premsa amb motiu del 25-N, Dia mundial per a l'eliminació de la violència contra les dones.

Teresa Echeverría, infermera assessora i membre de la comissió, ha assenyalat que el nombre d'assistències per violència sexual és similar al del 2019 i ha destacat que el 2020 va ser un any "molt fosc" i que no poden saber "amb precisió l'impacte de la pandèmia i les restriccions sobre la violència sexual" durant aquests mesos. El 2021, a partir del final de l'estat d'alarma, el 9 de maig, els casos atesos van augmentar. Del total de persones ateses, 331 són dones i més de la meitat, el 65%, havien estat violades. 37 eren homes i el 65% van patir penetració anal.

La majoria de les persones agredides (41,5%) va arribar a Urgències de l'Hospital Clínic per iniciativa pròpia; el 25%, amb acompanyament policial; el 22%, derivades d'un altre centre de salut (clíniques privades, CUAPS i altres hospitals) i el 9%, en ambulància.

Augmenten les agressions en grup

L'Hospital Clínic observa que les agressions sexuals en grup augmenten. El 2019, representaven un 6,5% dels casos; el 2019, l'11% i el 2021, el 15%. Del total de dones ateses, el 17% havia patit una agressió en grup.

"El cas de la manada marca un abans i un després en moltes coses; amb les denúncies, les agressions en grup que es graven, que es difonen a les xarxes i que surten als mitjans. Hi ha grups d'homes que troben un divertimento o un triomf manfestar-se davant d'altres homes i del món com a violadors. Com ho interpretem? No ho sé", ha dit Garcia Esteve, que, quan se li ha preguntat per si pot haver-hi un efecte crida, ho ha valorat com a possibilitat.

Més de la meitat de les violències, en domicilis

Més de la meitat de les agressions a dones (58%) s'havien comès en un domicili, la majoria en una casa aliena. El 15% havien estat agredides a la via pública. Set van ser agredides a la platja.

El 50% de les dones agredides coneixia el seu agressor o agressors. El 8% de les dones van ser agredides per la parella, exparella o marit. Aquestes agressions sexuals comporten, habitualment, maltractament psicològic i físic.

La meitat de les persones agredides (52%) van acudir a l'hospital en les 24 hores després de l'atac i el 68%, abans de 72 hores. De les dones agredides i ateses més tard de les 72 hores, el 43% tenien menys de 25 anys, el 90% havien estat violades i una de cada quatre havia patit una agressió en grup.

En el 30% dels casos de dones ateses hi havia indicadors de submissió química, és a dir, ingesta voluntària o involuntària de drogues, com alcohol o altres substàncies, que incapaciten la persona agredida. Les responsables del model d'atenció integral del Clínic han posat l'accent que haver consumit sol crear un sentiment de culpa molt gran en la dona agredida.

Vuit dones sense llar agredides; cinc noies atacades per taxistes

Vuit de les agredides eren dones sense llar; l'any passat, tres. "És una alerta important. Incrementen les violències contra les dones més vulnerables", ha subratllat Echeverría.

Cinc dones menors de 25 anys van ser atacades per taxistes. "Ens alarma perquè és un mitjà de transport inicialment segur, sobretot en estats de vulnerabilitat per anar a casa, i és sorprenent que estigui passant", ha advertit Echevarría.

La por, la culpa o voler oblidar frenen les denúncies

El 60% de les dones agredides va manifestar la intenció de denunciar, un percentatge que costa d'incrementar després d'una davallada en la darrera dècada, ja que el 2010 era del 80%.

Les menors d'edat són les que expressen menys voluntat de denunciar. Garcia Esteve ho ha atribuït a diverses raons, com la vergonya; la culpa; la por que no les creguin; el fet d'haver d'explicar, per exemple, que havien begut o un intent d'oblidar i de llevar-se el dia següent com si no hagués passat, tot i que és molt difícil fer com si la violència no hagués existit. També la por d'explicar-ho quan han estat agredides per un parent i el que pot implicar una denúncia a nivell familiar.

La presidenta de la comissió ha reivindicat el model integral d'atenció a la violència sexual, que inclou l'assistència urgent i el programa de seguiment de malalties infeccioses i de recuperació de seqüeles psíquiques. "La violència emmalalteix i provoca malalties a curt i llarg termini", ha recalcat.