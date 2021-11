El Tribunal General de la Unió Europea ha anunciat que no retornarà cautelarment la immunitat als eurodiputats Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí després de la detenció de l'expresident a Sardenya. Segons argumenta el vicepresident del TGUE, "la detenció dels diputats no constitueix, per si sola, un perjudici greu i irreparable" i, de fet, el cas de Sardenya "confirma" que les autoritats judicials estatals "no tenen intenció d'executar les ordres de detenció europees abans que el Tribunal de Justícia es pronunciï". Segons el TGUE, per tant, Puigdemont, Ponsatí i Comín "no corren el risc de ser entregats a les autoritats espanyoles en aquesta fase".

El tribunal reitera que els tres eurodiputats mantenen immunitat per "els seus desplaçaments al lloc de reunió del Parlament". En tot cas, el TGUE diu que en "virtut del principi de cooperació lleial, les autoritats nacionals han de tenir en compte la suspensió del procés penal i de l'execució de les ordres de detenció europees dirigides contra els diputats" i veu "hipotètica" l'assumpció que algun estat no ho fes.

Segons el tribunal amb seu a Luxemburg, "cap dels elements aportats" per la defensa de Puigdemont, Comín i Ponsatí "permet qüestionar les consideracions" del primer auto on es va decidir aixecar la immunitat.

En aquest sentit, el TGUE "confirma que el procés penal està suspès fins que el Tribunal de Justícia es pronunciï sobre la petició de decisió prejudicial i precisa que aquesta suspensió es deriva directament del plantejament d'aquesta petició i no necessita d'una decisió específica del Tribunal Suprem al respecte". Així, el tribunal insisteix que "l'òrgan jurisdiccional espanyol estava al corrent d'aquest efecte suspensiu".