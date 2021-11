El Departament de Salut ha anunciat aquest divendres al migdia que se suspèn almenys fins dilluns l'obligació de presentar el passaport covid a bars, restaurants, gimnasos i altres equipaments, degut als problemes tècnics que té la web de 'La Meva Salut'.

Tots els ciutadans de 12 o més anys que vulguin menjar o beure a interior d'un bar o restaurant, exercitar-se dins d'un gimnàs o visitar un familiar en una residència havien de mostrar des d'aquest divendres el certificat Covid, però en les últimes hores el sistema de la Meva Salut ha col·lapsat i molts usuaris s'han quedat sense el preceptiu codi QR.

La gran demanda del passaport en les últimes hores, més de 300.000, ha bloquejat la web i fa que molts ciutadans no puguin obtenir el certificat, que seguirà sent obligatori per entrar a l'oci nocturn com fins ara.

Problemes amb 'La Meva Salut'

El Departament de Salut porta des d'ahir dijous detectant un alt volum d'activitat de l'eina La Meva Salut, des d'on es descarrega el certificat Covid. Són molts els usuaris que no han aconseguit descarregar-se el document, si bé Salut assegura que en els últims quatre dies s'han completat 707.000 descàrregues del codi QR.

Dilluns la comissió delegada per la covid es reunirà per valorar la situació i establir quan es podrà reprendre l'ampliació del certificat per a interiors de bars, restaurants i gimnasos, i per a visites a residències geriàtriques, segons ha anunciat aquest divendres el conseller de Salut, Josep Maria Argimon.

Guardar-ho al mòbil i no acudir als CAP per demanar-ho imprès

El titular de Salut ha demanat "paciència" als ciutadans i que aprofitin el cap de setmana per descarregar-se el document. També ha demanat que no vagin als Centres d'Atenció Primària (CAP), on aquest matí ja hi havia cues per demanar-ho en paper, ni tampoc trucar al 061 com ja han detectat. Pel que fa a les persones grans, ha demanat als familiars que els ajudin amb la descàrrega. Un cop imprès, ha insistit en guardar-ho al mòbil per no haver d'anar-lo descarregant cada cop que es necessiti.

En relació a les queixes del sector de la restauració que senten que han de fer de "policies" i no deixar passar als clients no aptes, Argimon ha apel·lat a la responsabilitat ciutadana perquè "no es pot posar policia" a tot arreu per assegurar que es compleixen les normatives. També ha admès que comprovar amb el web 'Verifica covid-19' si el client porta un certificat sense haver estat manipulat és "una mica més de feina", però ho ha relativitzat dient que la covid-19 ha portat "més feina" a molta gent, tot posant els sanitaris d'exemple. Així mateix, ha assenyalat que l'aplicació només indica un semàfor verd o vermell, en cas que el QR hagi estat manipulat, però que no fa cap tasca de traçabilitat.

Una bona pràctica a altres països

Argimon ha assenyalat que el passaport covid està funcionant amb èxit a indrets com França i Dinamarca, on s'ha aconseguit l'objectiu d'augmentar les vacunacions. I ha remarcat que és una "capa més" de protecció entre vacunats i no vacunats que permetrà també veure la seva utilitat en el control de la pandèmia.

Argimon ha visitat aquest divendres l'Ajuntament de Vic durant una jornada institucional i de treball.