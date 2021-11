El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha dit que és "qüestió de dies" que es detecti la variant òmicron de la covid a Catalunya. En declaracions a Catalunya Ràdio, ha valorat que tancar fronteres l'únic que pot fer és "retardar" l'arribada de la nova variant. D'altra banda, ha explicat que divendres passat es van començar a administrar terceres dosis a partir dels 60 anys. En canvi, ha dit que la ponència de vacunes ha de decidir si es vacunarà els nens de 5 a 11, tot i que ha reconegut converses amb la ministra de Sanitat, Carolina Darias, sobre les vacunes que tocarien a Catalunya. Ha explicat també que divendres van detectar entrades "malicioses" a l'aplicació de la Meva Salut però ha afegit que no es poden considerar ciberatac.

Argimon ha posat en dubte que l'estratègia de tancar fronteres però no enviar vacunes als països del sud permeti frenar la covid i l'aparició de noves variants. Per això, ha afirmat que la nova variant detectada a Sudàfrica acabarà arribant a Catalunya, malgrat les restriccions de fronteres.En aquest sentit, també ha dit que un cop l'Agència Europea del Medicament (EMA) ha aprovat la vacuna entre els 5 i els 11 anys, la ponència de vacunes estatal ha de decidir què fer. En cas que la resposta sigui afirmativa creu que aquesta vacunació es farà durant aquest curs escolar. Ha detallat que d'entrada "no hi haurà vacuna per a tota la canalla" i ha apostat per escoltar els experts per acabar de prendre una decisió. Ha valorat també que la data en què es podria començar la vaccinació dependrà molt d'aspectes logístics.

A l'espera d'una decisió sobre el passaport covid

D'altra banda, ha concretat que la comissió delegada del Govern per la covid es reunirà aquesta tarda per decidir quan es reprèn l'obligatorietat de presentar el passaport covid a la restauració, gimnasos i residències. El conseller ha concretat que des de dilluns passat s'han descarregat 1.800.000 certificats i ha constatat que es va produir una "allau" divendres. D'entre aquestes entrades, n'han detectat de malicioses, que tot i que no es poden considerar un ciberatac sí que van comportar un bloqueig i l'activació de sistemes de seguretat.