ERC continuarà negociant els pressupostos del Govern amb els comuns per "ajustar serrells". Així ho ha explicat la portaveu del partit, Marta Vilalta, durant la roda de premsa d'aquest dilluns a la seu dels republicans. Esquerra, doncs, mantindrà converses amb En Comú Podem després que l'acord del president del Govern, Pere Aragonès, amb el grup de Jéssica Albiach permetés tramitar els comptes, dilluns passat. A més, ERC vol sumar la CUP a la votació del ple previst pel 23 de desembre: "Òbviament que ens agradaria moltíssim, benvinguts, per nosaltres no serà", ha insistit sobre els anticapitalistes. La portaveu també ha admès "debat" al partit sobre el suport als comptes de Barcelona, però ha garantit "unanimitat" en la decisió.

Vilalta ha apuntat que és "evident" que se seguirà parlant amb els comuns per "ajustar serrells" del pressupost del Govern per al 2022. A més, la portaveu ha assenyalat que encara confia a sumar la CUP a la votació "definitiva", tot i que els anticapitalistes van mantenir l'esmena a la totalitat. Tot i això, des del partit admeten que hi ha poca esperança real perquè la CUP acabi donant suport als comptes.

Durant la roda de premsa, Vilalta ha asseverat que la majoria independentista "es manté, passi el que passi a les votacions al Parlament". La dirigent d'Esquerra ha remarcat que no hi ha cap canvi sobre el 52% que van aconseguir els partits independentistes el 14-F (comptant el PDeCAT, sense representació parlamentària): "No ha canviat ni s’ha esfumat, és tan real com sempre", ha constatat.

Qüestió de confiança?

Després que la CUP votés en contra de la tramitació del pressupost del Govern, ERC debat ara sobre si el president s'ha de sotmetre o no a la qüestió de confiança el 2023, prevista a l'acord entre republicans i anticapitalistes que va permetre la investidura d'Aragonès. Esquerra i CUP ho "valoraran" en converses els propers dies.

"Volem treballar perquè es pugui evidenciar sempre que sigui possible i tant com sigui possible", ha constatat Vilalta, que ha reiterat en l'interès per mantenir la formació de Dolors Sabater en els possibles acords futurs.

"Debat" per Barcelona

L'acord d'Aragonès amb En Comú Podem per tramitar els pressupostos del Govern incloïa una contrapartida perquè ERC donés suport als comptes de l'Ajuntament de Barcelona. Tot i que el líder d'Esquerra a la ciutat, Ernest Maragall, ja s'havia posicionat en contra dels pressupostos d'Ada Colau, el guanyador de les eleccions municipals del 2019 ha hagut d'acceptar l'escenari, després d'"assumir les contradiccions".

Preguntada per si hi ha hagut veus dissonants a l'executiva permanent d'aquest dilluns, Vilalta ha admès "debat". Això sí, la portaveu del partit ha subratllat que també hi ha hagut "unanimitat" en la conclusió: "No hi ha hagut crítiques ni desavinences, ho garanteixo amb tota sinceritat. Sempre hi ha opinions i matisos, però la conclusió és unànime, claríssimament", ha assegurat.