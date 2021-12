El Parlament ha convalidat aquest dimecres el decret llei pel qual s'estableixen mesures organitzatives en l'àmbit de l'atenció sociosanitària. La norma permet que el CatSalut gestioni íntegrament la prestació sociosanitària, i busca una major integració dels serveis, millorar-ne l'eficiència i simplificar-ne la gestió. El ple ha tirat endavant la norma gràcies als vots d'ERC, JxCat (Govern) i, de nou, d'En Comú Podem. La CUP hi ha votat en contra, junt amb Vox i PPC. Cs s'ha abstingut. El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha destacat que la norma permet reduir les càrregues a pacients i familiars, i que simbolitza un “pas endavant” en la integració sociosanitària. El decret es tramitarà com a projecte de llei.

La diputada del PSC-Units Assumpta Escarp ha lamentat que s’hagi “perdut l’oportunitat” de dotar el personal de més reconeixement per trencar l’estructura entre drets socials i sanitat. La representant de Vox, María Elisa García, ha advertit que assegurar una finestreta única no vol dir que la gestió també sigui única, per reduir la burocràcia sanitària. La diputada de la CUP Eulàlia Reguant ha argumentat el ‘no’ del seu grup perquè el Govern no aborda la bretxa digital, ara que es reclama el passaport covid.

La representant d’En Comú Podem, Jessica Gonzalez, ha reclamat al Govern que abordi com coordinar millor els serveis, i obrir el debat sobre l’externalització de recursos essencials públics. Per la seva banda, Anna Grau (Cs) ha opinat que el decret demostra que el Govern “és conscient que tot va fallar”. Eva Parera (PPC) ha criticat que el nou model que proposa el text s’hauria d’haver fet “amb més calma, consens i anàlisi”, i escoltant més el sector.

Pel que fa als grups que donen suport al Govern, Jordi Fàbrega (Junts) ha destacat que el decret llei neix “dels aprenentatges” de la pandèmia. Finalment, Najat Driouech (ERC) ha ressaltat que el decret permetrà simplificar la gestió del sector, i que s’emmarca en el compromís de revertir l’afectació a les residències.

"Resposta eficient" a la covid-19

El Consell Executiu va aprovar el 2 de novembre la modificació del Decret llei perquè el Departament de Salut, a través del Servei Català de la Salut (CatSalut), gestionés íntegrament l'atenció sociosanitària. La mesura s'emmarca en el nou model d'atenció integrada que impulsen els departaments de Salut i Drets Socials.

Segons va explicar aleshores el Govern, els objectius són millorar l'eficiència dels recursos sociosanitaris i simplificar-ne la gestió, perquè sigui més àgil. Aquesta modificació organitzava s'ha aprovat després del gran impacte de la covid-19, que ha fet "urgent la necessitat de donar una resposta ràpida i eficient" en l'àmbit sociosanitari, destaquen des del Govern.

Les derivacions a centres sociosanitaris han ajudat a mantenir l'activitat hospitalària al llarg de la pandèmia i ha estat necessari incrementar la capacitat de llits en alguns d'aquests equipaments. El paper d'aquests centres també és donar suport tant a les residències com a l'atenció primària i comunitària.

L'atenció sociosanitària comprèn els recursos destinats a les persones malaltes, generalment amb caràcter crònic, i persones amb discapacitat que poden necessitar l'actuació simultània dels serveis sanitaris i socials. Inclou l'atenció a les persones amb demència, amb malaltia neurològica que pot cursar amb discapacitat, a la gent gran i a les persones amb malaltia avançada terminal i les cures pal·liatives.