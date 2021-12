El magistrat del jutjat d'instrucció número 3 de Reus ha decretat llibertat amb càrrecs per als tres mossos d'Esquadra detinguts a Tarragona. La causa està oberta pels delictes de malversació i falsificació de document públic. Tots tres s'han acollit al seu dret a no declarar. Hauran d'estar a disposició del jutjat sempre que siguin requerits.

La Divisió d'Afers Interns (DAI) dels Mossos s'ha encarregat del cas com a policia judicial i va fer les detencions a Tarragona, tot i que el cas té també vincles amb Sabadell i hi ha intervingut la Policia Nacional. La DAI ha obert un expedient disciplinari als tres agents i se'ls ha suspès de funcions i de sou com a mesura cautelar.