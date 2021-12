El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha augurat que queden "com a mínim" dues setmanes més de creixement de la covid pel que fa a la incidència acumulada. Així ho ha afirmat en el marc de la sessió de control del ple del Parlament. Segons el conseller, en aquesta onada, hi ha menys afectació als hospitals i a les Unitats de Cures Intensives (UCI). Pel que fa al rastreig de la nova variant, ha explicat que del total de PCR en un 20% es busca si hi ha òmicron.

De cara als pròxims dies, Argimon diu que cal "reforçar" la vacunació i mantenir les mesures de prevenció. El certificat covid és, segons ha dit, una nova mesura, però ha apuntat que és una més i que per ella sola "no solucionarà el problema". Augmenten els positius hospitalitzats a Catalunya El Departament de Salut ha declarat 36 ingressats més per Covid a Catalunya (621) i els mateixos crítics a l’uci (135). En paral·lel, la velocitat de propagació (Rt) ha baixat una centèsima, a 1,34, mentre que el risc de rebrot continua a l’alça, puja 17 punts i ja se situa en 282, més del doble que fa dues setmanes. Catalunya central: el risc de rebrot puja 25 punts A la Catalunya Central el risc de rebrot puja a 427 (+25), per sobre dels 320 de l'interval anterior. La taxa de reproducció puja sis centèsimes fins a 1,34 per sota de l'Rt de la setmana del 14 al 20 de novembre (1,43). La incidència a 7 dies és de 180 i el 7,21% de les proves que es fan donen positiu. La regió té actualment 88 pacients ingressats (+4).