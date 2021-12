Des d'aquest dijous, el certificat covid es pot descarregar a través del portal Vacunacovid, a més de la web La Meva Salut. El departament ha habilitat un espai en el portal de vacunació per facilitar la descàrrega del document sense haver-se de donar d'alta a La Meva Salut, hores abans que entri en vigor l'ampliació del passaport a bars, restaurants, gimnasos i residències després que s'hagués d'endarrerir la setmana passada per problemes tècnics de la web davant l'alt volum d'usuaris.

Pas a pas

Ara, en el portal de vacunació es pot accedir a dues funcions, obtenir cita per al vaccí i descarregar-se el certificat digital de la Unió Europea. Un cop hi accedeixis, el portal et dirigirà a una pàgina on hauràs de seleccionar l'opció "Descarrega el certificat COVID UE".

Quan completis aquest pas, hauràs de proporcionar les dades requerides, com el CIP (el número de la targeta sanitària), el teu telèfon mòbil i el teu nom, entre altres.

Un cop facis això, podràs generar el teu passaport covid. També descarregar-te el document a 'La Meva Salut'.