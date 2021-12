Els treballadors del 061 han anul·lat la vaga indefinida iniciada el passat 18 d’octubre, ja que han arribat a un acord entre els sindicats i Ferrovial Servicios S.A., segons ha informat aquest dijous al migdia el Departament d'Empresa i Treball, que ha actuat com a mediador en les negociacions a través de la Direcció General de Relacions Laborals del Departament.

Aquest migdia, les dues parts han rubricat l'acord, que conté diverses propostes de caràcter econòmic, estabilitat laboral i de conciliació de vida personal i laboral. Des que es va iniciar la protesta, els serveis mínims han estat del 85% i el seguiment de la protesta d'un 80%, segons els sindicats.

Entre d'altres, els treballadors reclamaven un conveni propi per exigir una millora de les seves condicions laborals fins que no aconsegueixin la internalització del servei - l'avantprojecte de llei d'acompanyament dels pressupostos preveu que el Departament de Salut elabori un full de ruta per internalitzar el servei del 061, que no hi inclou el del 112.