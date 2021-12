El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha explicat aquest dimecres que creu que el govern espanyol "ha captat el missatge" que ERC li va enviar quan va advertir que sense quotes de per a les grans plataformes audiovisuals ERC no donaria suport a la Llei audiovisual i tampoc als pressupostos generals de l'Estat al Senat. En declaracions als passadissos del Congrés, Rufián ha afirmat que ara "l'important és que s'està parlant" i que es produeixin "avenços".

"La llei audiovisual és molt important, la protecció de la llengua catalana és molt important, és un consens de la societat catalana, i el govern ha de moure fitxa", ha dit.

Rufián ha evitat anunciar noves reunions i s'ha limitat a dir que cal fer passos. Un criteri compartit per la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, que ha afirmat que els equips "estem treballant". "Som discretes, i, per tant, no avançaré res ni de reunions ni de detalls, i estic confiada que tan aviat com sigui possible arribarem a un acord", ha sentenciat Montero als passadissos del Congrés.

Tot plegat després que ERC i el govern espanyol es reunissin aquest dimecres de forma telemàtica per provar de reconduir la relació. Segons fonts dels dos equips, la trobada va servir perquè ERC mostrés el seu desacord en la interpretació que el govern espanyol fa de la llei, que deixa fora les multinacionals amb seu a fora de l'Estat. La part socialista del govern espanyol, per la seva banda, va demanar que es desvinculi la Llei audiovisual dels pressupostos.