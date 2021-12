L'Agència Europea de Medicaments (EMA) i el Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties (ECDC) aproven barrejar vacunes contra la covid-19 tant en les injeccions inicials com en la de reforç. Els dos organismes sanitaris de la Unió Europea han conclòs que l'anomenada vacunació heterogènia provoca una resposta immunitària "reforçada" i defensen que "pot oferir flexibilitat en les opcions de vacunació, especialment reduint l'impacte en la campanya de vacunació si un vaccí no està disponible per alguna raó". Segons han indicat en un comunicat els dos organismes europeus, les proves disponibles apunten "de forma consistent" a una "tolerància acceptable i una resposta immunitària reforçada".

A més, l'EMA i l'ECDC asseguren que, contràriament al que diuen alguns estudis, no hi ha proves "consistents" que demostrin que combinar vacunes pugui provocar més reaccions adverses.