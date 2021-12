La ministra de Justícia, Pilar Llop, assegura que la confirmació de la sentència sobre la immersió lingüística, que fixa un 25% de classes en castellà, “és una qüestió complexa, que cal analitzar de forma tècnica”, perquè fa referència “a una llei que ja no està en vigor, la llei Wert”, i l’actual, la Lomloe “la va derogar”. Ho ha fet en una entrevista aquest dimarts al diari 'El Mundo', on ha reiterat que “totes les sentències han de ser respectades i són executables”. Malgrat això, no ha aclarit si el govern de Pedro Sánchez prendrà mesures si no s’aplica la sentència.

“No puc aventurar quines al·legacions, si les fa, plantejarà el Govern” català, i ha afegit que “depenent de què faci la Generalitat, veurem com es van fent passes en el procediment judicial”. La inviolabilitat del Rei i la covid La ministra de Justícia també s’ha referit a la reforma de la inviolabilitat del Rei, que ERC va plantejar el mes de febrer al Congrés, i que PSOE, PP, Ciutadans i Vox van tombar. Llop ha assegurat que “no estem en el moment polític propici per a abordar aquesta reforma”, a causa de “la fragmentació política que hi ha al Parlament”. “Tocar aquesta institució jurídica ens exigiria reformar la Constitució”, ha afegit. Tot i això, Llop ha admès que “hi ha un debat” obert sobre la inviolabilitat, encara que ha afirmat que “no sobre la Monarquia”. Respecte a la situació sanitària de la covid-19, Pilar Llop descarta per ara nous confinaments: “Espero que aquests escenaris no hagin de produir-se”, ha dit. Tampoc veu necessària una llei de pandèmies: “Les dades ens estan demostrant que la cogovernança és recepta suficient i adient per combatre de forma eficaç el virus”. La ministra de Justícia ha explicat que “la vacunació ha de ser una recepta global a tots els països del món per evitar noves mutacions” i ha assegurat que Espanya “és un país solidari” que “ha donat més de 40 milions de vacunes, en un clar compromís per mitigar l’impacte del coronavirus a tot el món”. Llop ha assenyalat també que el Suprem està “unificant doctrina” sobre l’ús del passaport covid, implantat aquesta setmana a Catalunya, i ha demanat a la població “seguir sent prudents i respectuosos” amb les recomanacions sanitàries.