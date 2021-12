El grup Acció per la Independència (AxI) ha reivindicat aquest dimecres diverses pintades a la façana de la casa del rector de la UAB, Javier Lafuente, on l'acusen de "feixista", "traïdor" i "col·laborador" amb l'espanyolisme. El grup ha qualificat "d'infame" l'acte a la UAB del "grupuscle espanyolista" S'ha acabat de fa uns dies, amb el suport de PP, Cs, Vox i SCC. Critiquen que el rector "autoritzés" l'entrada dels Mossos d'Esquadra, que van acabar carregant contra els concentrats independentistes. Per això, AxI assenyalen Lafuente com a "col·laborador necessari" per permetre l'acte espanyolista i l'actuació policial, i per això li demanen la dimissió immediata.

"Serveixi aquesta petita i simbòlica acció, no deixen de ser només unes pintades a casa seva, per demostrar tant a ell com als organitzadors que veritablement s'ha acabat, que la permissivitat als ultratges i provocacions de l'espanyolisme més ranci, així com el col·laboracionisme, no quedarà sense conseqüències", afegeix el comunicat. "La pintura és només un exemple i un avís de la nostra capacitat; arribin vostès a les conclusions que s'han d'extreure", conclouen. Per la seva banda, S'ha acabat s'ha solidaritzat amb el rector i la seva família, ha condemnat de forma rotunda i sense pal·liatius els "actes vandàlics i les pintades intimidatòries", "especialment greus". Per això, demanen a tots els grups del parlament, al ministre d'Universitats i a la consellera d'Universitats una condemna explícita dels fets i reafirmen el seu compromís amb "la llibertat, la responsabilitat institucional i la pau social a Catalunya". Per últim, recorden al rector que "permetre actituds violentes de l'independentisme a la UAB o a qualsevol altre lloc acaba tenint conseqüències greus al llarg del temps, ja que el separatisme antisistema és un moviment polític de naturalesa violenta i venjativa".