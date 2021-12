L'escola Turó del Drac de Canet de Mar ha posat en marxa aquest dijous la mesura del 25% de classes en castellà en un grup de P5 per ordre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) arran de la denúncia d'una família. El conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray ha visitat el centre per criticar la mesura i traslladar el suport del Govern a la comunitat educativa.

Cambray lamenta que un jutge "des del desconeixement" de la realitat lingüística prengui "decisions pedagògiques" i "apliqui percentatges" en l'aprenentatge de les llengües. Les famílies, per la seva banda, assumeixen amb resignació la mesura. "El model no s'hauria de trencar per un interès particular", ha lamentat la presidenta de l'AMPA de l'escola, Mònica Ruz.

Cs i PPC acusen la Generalitat "d'alinear-se amb els assetjadors"

El president de Cs al Parlament, Carlos Carrizosa, ha acusat la Generalitat "d'alinear-se" amb els "assetjadors" de la família del nen de P5 de l'escola Turó del Drac. En una atenció als mitjans, el dirigent de la formació liberal creu que es tracta d'una "jugada política maquiavèl·lica i totalitària" del Govern: "Qui s'arriscarà a demanar que la sentència del 25% en castellà s'apliqui al seu col·legi si des dels poders públics s'anima a aquesta pressió contra la família?".

Cs ha presentat aquest dijous un manifest "en defensa de l'espanyol com a llengua comuna de tots els espanyols i de rebuig a la imposició lingüística".

Per la seva banda, la diputada del PPC al Parlament Lorena Roldán ha denunciat una "campanya d'assetjament" induïda pel Govern contra la família del nen de P5. En roda de premsa, Roldán ha explicat que el seu partit també presenta, com ha fet Cs, una queixa davant del Defensor del Poble i ha considerat una "vergonya" que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, no hagi condemnat els fets.

"No ho fa perquè no vol enfadar els socis", ha afegit. Segons la diputada, no n'hi ha prou que el govern espanyol digui que s'investigarà el cas després de tuits que criden a "l'apartheid" i ha reclamat a l'executiu que "surti a protegir la família".

Marlaska diu que Interior investigarà les "amenaces"

El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha afirmat que les "amenaces" a la família de Canet de Mar "seran investigades". "Tota amenaça o possible amenaça és un esdeveniment greu per a la convivència", ha dit aquest dijous en declaracions des de Brussel·les.

Marlaska ha dit que cal tenir "confiança en la investigació de les forces de seguretat" així com del poder judicial. "El que és important és garantir la convivència en termes de seguretat per al conjunt de ciutadans", ha subratllat el titular d'Interior.