La sisena onada de l'epidèmia de la covid s'agreuja cada dia a Catalunya, on ja hi ha més de 900 persones hospitalitzades, 198 d'elles a l'UCI, amb una mortalitat que segueix creixent, amb més de set morts al dia per la malaltia i amb tots els indicadors epidèmics a l'alça.

Segons les dades d'incidència actualitzades aquest dijous pel Departament de Salut de la Generalitat, avui hi ha 905 hospitalitzats amb Covid, 72 més que ahir, dels quals 198, vuit més que ahir, estan greus a l'UCI, 106 dels quals intubats i 6 connectats a l'ECMO (respiració extracorpòria), amb la qual cosa les unitats de crítics tornen a la situació en què es trobaven a mitjans de setembre. Els morts per covid des de l'inici de l'epidèmia són ja 24.184, un comunicat les últimes 24 hores, mentre que els últims set dies hi ha hagut 53 morts per la malaltia, una mitjana de més de set al dia, la mateixa mortalitat que hi havia la setmana del 12 de setembre passat. Els centres d'atenció primària (CAP) van atendre dimecres, festiu, 3.692 pacients de covid, 200 més que dilluns passat, una pressió als ambulatoris que segueix augmentant i que no es registrava des de principis d'agost. El risc de rebrot ja supera els 450 punts El risc de rebrot (EPG), índex que mesura el potencial de creixement de l'epidèmia, segueix pujant considerablement i se situa en 452 punts, 28 més que ahir, molt per sobre dels 384 que va ser el màxim en la quarta ona el passat 12 d'abril. La velocitat de propagació del virus (Rt) a Catalunya és aquest dijous d'1,34, una centèsima més que ahir, la qual cosa significa que cada 100 infectats contagien una mitjana de 134 persones i que segueix la transmissió comunitària del virus. Des de l'inici de l'epidèmia, un total d'1.065.782 persones han estat diagnosticades de covid-19 per tota mena de proves a Catalunya, 6.419 d'elles comptabilitzades les últimes 24 hores, mentre que l'última setmana han estat 16.959 els diagnosticats per PCR o test d'antígens (TA), una mitjana de 2.422 al dia, el doble que fa dues setmanes, un 45% més que fa set dies i els mateixos contagis que es donaven la setmana del passat 3 d'agost. La incidència acumulada de casos confirmats per PCR o test d'antígens a 7 dies per cada 100.000 habitants (IA7) és de 217 casos, cinc més que ahir, mentre que la incidència acumulada a 14 dies (IA14) se situa en els 374 casos, set més. El percentatge de positius també puja La positivitat -el percentatge de PCR i TA amb resultat positiu- és del 7,43%, tres centèsimes més que ahir, un creixement sostingut des de fa setmanes que s'allunya del percentatge màxim que estableix l'Organització Mundial de la Salut (OMS) per considerar una epidèmia sota control, que és del 5%.La mitjana d'edat dels nous infectats per covid es manté en 36,6 anys, amb un 51,2% de dones. Per comarques Per comarques, les que tenen avui un risc de rebrot (EPG) més elevat són la Terra Alta (1.691 punts), el Pallars Jussà (1.316), l'Alt Urgell (1.109) i la Noguera (1.011), mentre que el Barcelonès, la més poblada, té avui un EPG de 393 punts, tretze més que ahir, una incidència acumulada a 7 dies de 164 casos per cada 100.000 habitants, tres més que ahir, i una Rt d'1,36, dues centèsimes més. Per municipis, els que estan amb un pitjor EPG són Castellar del Vallès (2.601), Balaguer (1.119), Vilafant (1.058), Sitges (1.016), i Olot (931), mentre que a la ciutat de Barcelona l'índex EPG és avui de 412 punts, 18 més que ahir, amb una IA7 de 172 casos, tres més, i una Rt d'1,34, dues centèsimes més.