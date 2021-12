Unes 300 persones han pres part aquest divendres a la tarda en una manifestació a prop de l'escola Turó del Drac de Canet de Mar contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que ha fixat un 25% de castellà després de la denúncia de la família d'una alumna de P5.

La marxa, convocada pel Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (Sepc) i el sindicat Intersindical·Csc, ha començat a la Font del Drac, un parc proper a l'escola, i s'ha dirigit cap al centre d'aquesta població del Maresme. En la manifestació, el sindicat ha anunciat la convocatòria d'una vaga per al proper 16 de desembre als instituts i ha reclamat que es desobeeixi l'ordre d'aplicació del castellà, mentre que al Govern li exigeix que blindi la llengua davant del que consideren una imposició.

La portaveu nacional del Sepc, Marta Daviu, ha exigit al Govern que no deixi el compliment de la sentència en mans dels centres i ha cridat a la desobediència" de la Conselleria, els estudiants i els professors.

Al seu torn, en unes declaracions a Europa Press, el portaveu de la Intersindical·Csc Bernat Pèlach ha demanat a la Conselleria que "busqui estratègies per no haver de complir la sentència" sense posar en risc la direcció, i fins i tot que assumeixi el control directe del centre.

Durant la marxa, en què també hi ha participat diputats de la CUP i Junts, i que ha resseguit els carrers de la localitat, no s'ha sentit cap crit en contra de la família que ha reclamat l'aplicació de la llengua castellana al centre públic, però sí en contra del Govern, amb crits de dimissió per la gestió de la situació que ha acabat amb l'aplicació de la decisió judicial. De la mateixa manera, l'alcaldessa de Canet de Mar, Blanca Arbell, ha assegurat que el rastreig de les dues piulades amenaçadores contra el nen i la família demandant de la mesura han demostrat que no corresponen a cap veí de la localitat, si bé el centre educatiu i l'Ajuntament sí que ha rebut amenaces.

El conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, va visitar dijous el centre per fer costat a la direcció i que tingués "totes les eines per veure com aplica aquestes mesures cautelars", i va insistir que la decisió del TSJC s'adreça directament als responsables de l'escola.

A més a més, el TSJ de Catalunya ha ordenat aquest divendres a la Conselleria i a la direcció de l'escola "adoptar les mesures necessàries per preservar la protecció i intimitat" de la família que va denunciar el projecte lingüístic del centre, en una providència.

També aquest divendres la Fiscalia Provincial de Barcelona ha informat que ha incoat diligències d'investigació per un presumpte delicte d'odi, arran de les denúncies relatives a les amenaces que hauria rebut la família de la menor, si bé fonts del ministeri públic han confirmat a Europa Press que les diligències encara es troben en un estat molt "prematur".