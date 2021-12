La consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà i Roura, ha anunciat avui un paquet de mesures que pretenen donar suport al sector làctic català davant els preus baixos i l'escalada de cost de les matèries primeres. Jordà ha explicat que el Departament impulsarà la creació de l'Institut Català de la Llet i els Productes Làctics, una nova línia de préstecs específica per al sector lleter amb interès bonificat íntegrament, i l'establiment d'un nou índex de referència relatiu als costos de producció de la llet.

La consellera ha fet aquests anuncis en el marc d'una visita a la planta de la Cooperativa Plana de Vic, després de reunir-se amb representants d'aquesta cooperativa i de Vaquers d'Osona.

Jordà ha recordat que "el sector de la llet està en una situació d'emergència, l'any 2011 hi havia a Catalunya 921 explotacions lleteres i ara n'hi ha 490". En aquest sentit, la consellera ha afirmat que "en una simulació de costos realitzada pel Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural el mes d'agost d'aquest any, el mínim perquè el litre de llet fos rendible se situaria en 37,4 cèntims el litre, mentre que el preu real percebut pels ramaders va ser de 33,4 cèntims/litre".

Davant aquesta situació, la titular d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha explicat que "en els darrers mesos des del Departament hem treballat per asseure a grans superfícies i ramaders en una taula per redreçar la situació, però malgrat que en alguns casos les grans superfícies han acceptat un lleuger increment del preu per litre, la situació del sector continua sent crítica". Per això, Jordà ha finalitzat remarcant la necessitat de les mesures presentades avui.

Creació de l'Institut de la Llet i els Productes Làctics

La creació de l'Institut Català de la Llet i els Productes Làctics té com a objectiu principal posar en valor la llet i els productes làctics com a aliments saludables i sostenibles des d'un vessant més científic i promoure'n així el consum. L'Institut era una de les mesures incloses en el Pla d'acció de la llet tanmateix no es va poder arribar a materialitzar per falta de consens.

Ara, després de diverses reunions els darrers mesos, el Departament ha aconseguit desbloquejar la creació de l'Institut, i conjuntament amb el sector el considera una bona eina per dinamitzar el sector de la llet i promoure aquest producte.

L'Institut esdevindrà una institució de referència per donar a conèixer les propietats i els beneficis del consum de la llet i els productes làctics i enaltir la qualitat de la llet produïda a Catalunya. Estarà liderat pel sector mateix, amb l'impuls inicial econòmic del Departament, i treballarà en àmbits com el de la nutrició, la salut o la sostenibilitat. Hi seran representades totes les baules de la cadena: producció, distribució i comercialització.

Nova línia de crèdits amb interès íntegrament bonificat

Alhora, el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, a través de l'Institut Català de Finances, habilitarà una línia de crèdits específica per al sector lleter amb interès íntegrament bonificat per a persones autònomes i empreses agràries i agroalimentàries per finançar les seves necessitats de circulant.

L'import total serà de fins a 10 milions d'euros amb unes condicions especials per a unes 300 explotacions lleteres, atesos els baixos preus del sector i l'escalada de cost de les matèries primeres. Els imports que es podran sol·licitar aniran de 15.000 a 50.000 euros i els interessos que haurien de pagar els ramaders i les ramaderes els assumirà íntegrament el Departament. La línia de crèdits haurà de ser autoritzada pel Consell de Ministres i estarà disponible en pocs mesos.