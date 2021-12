El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha demanat a la població no fer sopars d'empresa per Nadal per evitar contagis de la covid-19, que preveu que continuïn creixent almenys en els pròxims deu dies. "Clarament, és millor no fer sopars de Nadal", ha afirmat a TV3. En espera de com evoluciona la situació, sobretot tenint en compte la interacció del pont de desembre, no s'ha oposat a fer els àpats en família per les festes perquè s'ha de "normalitzar el màxim possible" el Nadal.

Sobre la vacunació als infants de 5 a 11 anys, Argimon ha descartat ara com ara demanar el certificat covid en aquest grup. El conseller ha afirmat que la prioritat de Salut són les terceres dosis en majors de 60 i ha donat per fet que se n'acabarà posant a tota la població. El conseller ha advertit que els sopars de feina de Nadal impliquen molta interacció social i ha afirmat que es poden "estalviar". En plena sisena onada, Salut preveu que els contagis continuïn augmentant en els propers dies i més després de la interacció que hi ha hagut pel pont de desembre. Amb tot, el conseller no s'ha oposat als àpats en família per Nadal i tampoc ha posat per ara límit de persones a taula. Sobre la vacunació de la covid-19 a infants d'entre 5 i 11 anys, que començarà dimecres que ve, Argimon preveu que la franja d'edat a la web vacunacovid per demanar cita prèvia s'obri dilluns, o com a molt tard dimarts. El titular de Salut ha afirmat que la vacunació infantil "pot ajudar molt a la cobertura poblacional i a la vida escolar". També ha deixat clar que la vacuna és segura i que el benefici-risc és "favorable", si bé "no és el mateix" que en altres grups d'edat, amb més probabilitats de patir una covid-19 greu. L'objectiu prioritari de Salut ara és continuar administrant les dosis de reforç en els majors de 60 anys. Argimon ha donat per fet que les terceres dosis s'acabaran posant a tota la població adulta, després que hagin rebut l'aprovació dels organismes reguladors, i preveu que s'administrin en la franja de 50-59 anys a mitjan gener. Ensenyar el DNI amb el certificat, en properes resolucions Sobre el certificat covid, Argimon ha descartat que es demani als infants de 5 a 11 anys, almenys ara com ara. El conseller ha argumentat que és una mesura per la qual han apostat quan tothom ha tingut l'oportunitat de vacunar-se i que encara passaran setmanes fins que aquests infants puguin tenir la pauta completa. El conseller ha avançat que volen incloure en properes resolucions que, amb el passaport covid, s'hagi de mostrar el DNI o un document acreditatiu perquè l'establiment pugui assegurar que es tracta de la persona titular del certificat.