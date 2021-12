Catalunya va rebre 6.054 denúncies per violència de gènere durant el tercer trimestre del 2021, un 4,5% més que en el mateix període del 2020. Segons dades de l'Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere del Consell General del Poder Judicial, les víctimes van créixer un 5%, fins a les 6.002. La taxa de víctimes de violència de gènere per a cada 10.000 dones es va situar en el 15,2 a Catalunya, mentre que un any abans era del 15,2. A l'Estat, les víctimes van créixer un 5,58%, fins a les 43.830; i les denúncies ho van fer un 5,22%, fins a les 45.091; mentre que les sentències van augmentar un 2,6%. La taxa de víctimes per cada 10.000 dones va ser de 18,2.

A Catalunya, es van incoar 1.309 ordres de protecció i mesures de protecció, un 6,5% menys. D'aquestes, es van adoptar 612 (-11,2%) i se'n van denegar 697 (-0,4%). A l'Estat, Els tribunals van dictar 457 sentències condemnatòries (+17,2% que en el tercer trimestre del 2020) i 43 d'absolutòries (-12,2%). En total, es van enjudiciar 503 persones (+12,3%), el 3,3% de les quals van ser condemnades. Creixen els assumptes als jutjats de menors Als jutjats de menors, es van registrar nou assumptes per violència de gènere, sis més que en el mateix període del 2020. Hi va haver quatre sentències amb imposició de mesures per delictes de violència de gènere, mentre que en el tercer trimestre del 2020 va ser una. A més, n'hi va haver dues sentències més sense imposició de mesures i quatre conformitats prèvies. En total, és enjudiciar quatre menors per delictes de violència de gènere amb imposició de mesures i en dos casos més no es van establir mesures. La presidenta de l'Observatori, Ángeles Carmona, ha destacat que durant el tercer trimestre s'ha tornat a superar l'històric de sentències condemnatòries en arribar al 79,22% de totes les dictades a l'Estat. Segons Carmona, això demostra que tota la maquinària "funciona a la perfecció" i que totes les denúncies es tramiten amb minuciositat i amb absolut respecte a les garanties processals i als drets de tots els implicats.