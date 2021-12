La família de l'escolar de P5 del centre de Canet de Mar que va reclamar més castellà per al seu fill ha acusat el Departament d'Educació d'"atiar" sentiments d'odi entre la població. En una carta difosa per l'Assemblea per una Escola Bilingüe, diu que no vol convertir-se en un element mediàtic i que l'únic que ha fet és demanar el compliment de la llei. En aquest sentit, acusa el Govern de mentir quan afirma que el model actual d'immersió lingüística és el legal. Considera que, arran de la darrera decisió del Suprem, el 25% del castellà s'hauria d'aplicar a totes les aules. "Que no us enganyin", afirma. Lamenten haver patit intimidació i amenaces, agraeixen la solidaritat però reclamen serenitat i no donen suport a cap mobilització.

La família assegura que el calendari els hi ha anat en contra perquè la resolució judicial del seu cas ha arribat just després de la decisió del Suprem. Amb tot, explica que Educació va rebre la notificació de la interlocutòria del seu cas concret a l'octubre i "no la va recórrer". Per això, es pregunta perquè ha anat ara a l'escola a protestar per la decisió judicial i ho ha fet ara i no en altres casos similars. "Vol escalfar l'ambient abans de les protestes?", es pregunta. Li retreu que la seva família està patint. La missiva continua explicant que volen recuperar el bon ambient, agraeixen la tasca de la tutora i el suport d'altres famílies de l'escola, tot i que els hi reclamen que no els mostrin aquest suport només en privat sinó també en públic. "Sentir l'odi, la intimidació, les amenaces, l'assenyalament en la pròpia pell és molt dur. Hem tingut ganes de plorar moltes vegades", relaten. A aquesta gent, els responen que no estan en contra del català i que gaudeixen de la "riquesa" que comporta però afirmen que són bilingües i que també amen el castellà. Per últim, asseguren haver arribat a la conclusió que s'ha de deixar d'"empassar i empassar" i s'ha de ser valent pel que un pensa, aixecar-se i reclamar democràticament els drets. "És temps de construir una escola de tots, inclusiva de veritat", diuen, al temps que finalitzen la missiva amb la frase 'Stand up for your rights" citant Bob Marley.