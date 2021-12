La presidenta del Parlament, Laura Borràs, proposa que el conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, assumeixi la direcció de l'escola de Canet de Mar que ha d'impartir el 25% en castellà a una classe de P5 per ordre del TSJC. "No pot ser que diguem que no podem fer res. Tenim competències plenes en ensenyament. I no es pot deixar la responsabilitat només als professionals", ha defensat la presidenta de la cambra catalana en una entrevista a 'Ràdio 4 i La2'.

I, en aquest sentit, ha recordat que Clara Ponsatí, com a consellera d'Educació, va assumir el control de tots els centres educatius durant uns dies perquè les escoles poguessin ser col·legis electorals de l'1-O i eximir així de responsabilitat als directors.