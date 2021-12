El debat sobre la llengua i la immersió lingüística a l'escola arribarà aquesta setmana al Parlament de la mà de sengles mocions registrades per la CUP-NCG i el PPC. Els anticapitalistes han presentat una iniciativa amb la qual insten el Govern a "garantir que la llengua catalana sigui, efectivament, la llengua vehicular de l'ensenyament a Catalunya en tots els cicles i etapes educatives, així com en les activitats extraescolars" i que blindi la immersió lingüística "en tots els centres educatius de Catalunya". Per això, proposen que el Departament d'Educació "assumeixi la plena responsabilitat política i jurídica en la instrucció i aplicació d'aquests objectius, garantint la seguretat jurídica del professorat".

La moció de la CUP arriba després del cas de l'escola de Canet de Mar (Maresme) que haurà d'impartir el 25% de les assignatures en castellà per ordre judicial arran de la denúncia d'una família. La família de Canet que va demanar més castellà acusa Educació de promoure sentiments d'odi entre la població Els pares de l'alumne han difós un comunicat aquest mateix dilluns a través de la plataforma contrària a la immersió lingüística Assemblea per una Escola Bilingüe. Hi acusen la Generalitat d'"atiar" sentiments d'odi entre la població.És precisament la jurisprudència sobre l'assumpte el que esgrimeix el PPC per reclamar una "proporció suficient" entre el català i el castellà a les aules. Per això, durà al ple d'aquesta setmana una moció que insta el Govern a fixar a partir del proper curs un 25% d'hores lectives en llengua castellana "com a mínim". Ho exigeixen, diuen, per "garantir els drets lingüístics dels ciutadans".