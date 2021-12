El Departament de Salut ha explicat que la situació epidemiològica ha obligat ja a desprogramar operacions no urgents. A més, ha posat en marxa la primera fase d'un conjunt de mesures per afrontar l'increment de la pressió assistencial, especialment a l'atenció primària. Aquesta fase inclou mesures com la reducció de trucades als contactes estrets, el trasllat de les proves de l'interior a l'exterior dels CAP o amb circuit diferenciats, la realització de més tests d'antígens en substitució de PCR i el canvi del tipus de test que es fa tant a treballadors com a residents en les residències. La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha alertat que la situació epidemiològica està entrant en àrea d'"especial preocupació".

La secretària ha constatat que l'empitjorament de la pandèmia es manté, amb més casos i més ingressos. Ha afirmat que no s'està encara las nivells de juliol però ha reconegut que la tendència és "preocupant". Ha insistit que si no s'està com al juliol, i en onades anteriors, és gràcies a la vacunació, ja que ara per cada 100 casos hi ha quatre hospitalitzacions i menys d'un crític a l'UCI.

Malgrat aquesta millora respecte a onades anteriors, la directora del Servei Català de la Salut, Gemma Craywinckel, ha informat que hi ha centres hospitalaris que ja han hagut de començar a desprogramar operacions no urgents, perquè sinó no hi hauria disponibilitat de llits de crítics. Ha recordat que cadascun d'aquests llits va associat a uns professionals que treballen i que "tenen un límit".

Per tot això, Salut ha justificat la necessitat de donar algunes passes en l'àmbit de l'atenció sanitària, per tal de preservar aquesta atenció, especialment en un moment en què també hi ha altres afeccions respiratòries. Cabezas ha concretat que es compleixen els criteris per posar en marxa aquesta primera fase. Com per exemple que hi ha més de 2.500 casos al dia, al voltant d'uns 6.000 contactes, unes 5.000 trucades al 061, unes 15.000 visites als equips d'atenció primària i uns 25 ingressos a les UCI diaris, entre d'altres.

Així, a partir d'ara s'eliminarà la trucada del dia 7 que es fa als contactes de positius que han de fer quarantena, mantenint-se la primera i la última. A més, s'utilitzarà una versió simplificada i més curta de trucada, que permetrà reduir el temps i poder trucar a tots els contactes.

D'altra banda, es traurà el testatge dels CAP en la mesura del possible. Això es farà passant a fer les proves de detecció en els espais annexos habilitats en alguns centres o bé en zones diferenciades. L'objectiu és diferenciar al màxim el circuit covid del de la resta d'afeccions i evitar així el possible contacte i creuament. A més, es faran més tests d'antígens, en detriment de les PCR, tenint en compte la situació de transmissió actual.

Craywinckel ha explicat que també s'han reforçat les directrius internes de prevenció i control d'infeccions als centres, especialment en els espais comuns; i que s'eviten les sessions, congressos i reunions presencials. Salut Respon farà també un seguiment diari del volum de trucades i consultes que arriben al servei. A les residències, es canviarà el tipus de test a treballadors i residents de nasofaringe a nasal.

Vacunació i prevenció

Davant d'aquesta situació, tant Cabezas com Craywinckel han expressat la seva preocupació i han fet una crida a la responsabilitat individual de cadascú, especialment tenint en compte el Nadal. La secretària ha remarcat que l'"absoluta prioritat" ara és vacunar amb la tercera dosi els majors de 60 anys –també als que van rebre la única dosi de Janssen- i complir totes les mesures de seguretat per evitar els contagis, entre elles la reducció de la interacció social.

Pel que fa al Nadal, ha reclamat mantenir-se en la bombolla de contacte, o en la més propera, i evitar grans reunions. Han recordat que en tot moment s'han de complir les mesures de seguretat, com dur la mascareta i reunir-se en espais ventilats. Cabezas no ha volgut entrar a valorar l'anunci de l'Ajuntament de Barcelona amb el lema 'A la ciutat de Nadal fem per ajuntar-nos', que el president del Col·legi de Metges de Barcelona, Jaume Padrós, ha criticat darrerament.

En ser preguntades sobre la voluntat de les Illes Balears d'establir el certificat covid per als sanitaris, Craywinckel ha respost que no està sobre la taula però ha afegit que això no vol dir "que no pugui ser-hi" en el futur. Tot i això, ha afirmat que no és el tema que més els preocupa tenint en compte les eines de control de què disposen els centres.

De la mateixa manera, Cabezas ha dit que si calen o no noves restriccions s'anirà estudiant en el marc de la comissió delegada del Govern i el Procicat.

Nou casos d'òmicron

Salut ha confirmat nou casos de la variant òmicron a Catalunya. D'aquests, set són de viatgers directes de Sudàfrica i dos contactes estrets d'aquestes persones. Per això, Cabezas ha destacat que, ara per ara, no hi ha transmissió comunitària al país. A l'Estat, se n'han confirmat 36 casos.