La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha defensat el diputat de la CUP a la cambra Pau Juvillà després de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), fet que ha aixecat les crítiques i queixes des dels escons de Ciutadans, després d'això n'ha expulsat el portaveu, Nacho Martín Blanco, per insistir a intervenir sense torn de paraula.

Borràs ha sostingut que la sentència, que no és ferma i inhabilita sis mesos Juvillà, representa un abús del poder judicial, i ha proclamat: "Aquest Parlament és la seu de la sobirania del poble de Catalunya, i de la nostra determinació política depèn que no se surtin amb la seva aquells que la voldrien diluïda".

Ha remarcat que manté el seu compromís amb preservar els drets i deures dels diputats i ha dit que Juvillà ha estat condemnat per haver mantingut llaços grocs al seu despatx de regidor a Lleida en la campanya electoral "d'unes eleccions en què ni ell ni el seu partit concorrien", ha destacat per obrir el ple, en una intervenció que ha rebut un llarg aplaudiment.

Crítiques de Ciutadans

Martín Blanco ha demanat la paraula després de la intervenció i Borràs ho ha descartat perquè ha replicat que, com a presidenta del Parlament, té atribuïda la possibilitat de fer una intervenció inicial en el ple --que aquest dimarts inclourà un debat específic sobre salut mental--.

Després d'insistir-hi Martín Blanco i Borràs d'avisar-lo que hauria d'abandonar la sala si continuava demanant la paraula, la presidenta l'ha expulsat de l'hemicicle; després ha demanat intervenir el líder de Cs al Parlament, Carlos Carrizosa, a qui Borràs tampoc no li ha permès fer-ho.

Posteriorment, ho ha fet el diputat de Cs Matías Alonso, que ha acusat Borràs de mantenir una "posició absolutament en desacord" amb el Reglament del Parlament, i la presidenta li ha exigit que no l'acusi de mantenir una conducta totalitària.

"Vostè no sap què vol dir totalitari. Si ho sabés, no ho utilitzaria. És un concepte que ha costat la vida a moltes persones", ha dit Borràs després de negar-li la paraula, que més tard també ha demanat Anna Grau (Cs), que ha atribuït a la presidenta de la cambra falta d'imparcialitat, i ella li ha recordat que tampoc no tenia la paraula i ha començat el debat sobre salut mental.