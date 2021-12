El Govern ha aprovat aquest dimarts la memòria preliminar de la llei trans. Es tracta d'una normativa de reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere, que també vol erradicar qualsevol forma de discriminació per raó d'identitat o expressió de gènere. Amb la llei, s'eleven normativament tots els protocols, instruccions i serveis específics que s'han desenvolupar en els darrers anys a Catalunya en àmbits com l'educatiu, esportiu o penitenciari. La llei garanteix també els drets dels infants i adolescents trans, s'estableixen les condicions necessàries per al seu lliure desenvolupament segons la seva identitat o expressió de gènere i es reconeix el seu dret a ser escoltades i expressar la seva opinió.

La proposta també vol definir normativament els serveis i recursos necessaris per donar cobertura a les necessitats del col·lectiu en àmbits com la justícia, l'educació, l'ocupació o la sanitat pública. Així, contempla la consolidació del model de salut trans* dins del sistema de salut pública, que facilita l'accés a l'atenció mèdica i als tractaments quirúrgics, respectant el dret a decidir sobre la pròpia vida i propi cos i vetllant per l'equitat territorial. També es vol preveure la inserció laboral. A més, la memòria preliminar preveu establir mecanismes de protecció per a les persones trans que pateixen violència en l'àmbit familiar o en el lloc de residència. També contempla la prohibició de teràpies d’aversió o conversió, així com la sanció de cirurgies genitals de les persones intersex no autoritzades o plenament justificades per motius de salut.

Amb un enfocament històric de la repressió i marginació social i laboral que van patir les dones trans*, la llei també proposa incorporar mecanismes per reparar aquesta discriminació que les ha privat de drets i recursos i que comporta elevades taxes d’exclusió social. A principis de l'any vinent s'obrirà un període de consulta pública. Es vol recollir les demandes i de les persones trans* i les entitats que defensen els seus drets, per corregir també tots els dèficits de reconeixement, de representació i d’injustícia distributiva que pateixen. L’objectiu del procés de participació és identificar conjuntament amb la ciutadania els principals estigmes i discriminacions que pateixen les persones trans* en diferents àmbits de la societat, per fixar les respostes legals necessàries per revertir aquestes situacions.