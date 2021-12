La portaveu del Govern de la Generalitat, Patrícia Plaja, ha rebutjat aquest dimarts que el conseller d'Educació, Josep González-Cambray, assumeixi la direcció de l'escola Turó del Drac de Canet de Mar, on el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha fixat un 25% de castellà, i ha demanat abandonar el "partidisme" i afrontar la protecció del català des del consens.

Ho ha dit en la conferència de premsa posterior al Consell Executiu, després que la presidenta del Parlament, Laura Borràs, va plantejar dilluns que Cambray assumeixi la direcció del centre de Canet per mantenir-hi el model d'immersió lingüística, una proposta que van defensar Junts i la CUP, però que ERC va rebutjar.

Plaja ha dit que el Govern no tenia coneixement previ d'aquesta proposta quan Borràs la va plantejar en una entrevista i ha defensat que s'ha de treballar en la protecció del català "no per salvar una setmana ni per fer un titular, sinó per salvar la llengua per a les properes generacions".