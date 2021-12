La ministra de Sanitat, Carolina Darias, i el seu homòleg francès, Olivier Véran, han signat una "declaració comuna" per facilitar la contractació de professionals dels dos països a l'Hospital de Cerdanya, que atén pacients dels dos costats de la frontera. L'acord, materialitzat a Brussel·les el 7 de desembre, arriba després de sis mesos de treball a tres bandes entre Paris, Madrid i Barcelona.

Aquest contempla el compromís de les administracions per "fer tot el possible" per aconseguir "el reconeixement automàtic de les titulacions dels professionals de l'assistència mèdica i paramèdica". El text pacta una llista màxima de documents necessaris per poder exercir, així com un "procediment ràpid" per la seva validació.

Segons han informat des de l'hospital en un comunicat, també es fixen objectius com estudiar solucions per aquelles especialitats mèdiques que no són equivalents en els dos estats, definir les modalitats de cooperació en atenció mèdica urgent i cercar la "cooperació en el marc de l'elaboració del projecte territorial de salut a la Cerdanya".

Per complir aquests objectius, es crea un comitè binacional de seguiment, que es reunirà com a mínim un cop l'any i del qual formaran part responsables de la direcció de l'equipament, el CatSalut, la Direcció d'Ordenació Professional del Ministeri de Sanitat, el ministeri francès de Solidaritats i de Salut francès, així com les seves Agències Regionals de Salut i els col·legis professionals francesos.

El director de l'Hospital de Cerdanya, Vincent Rouvet, qualifica l'acord de "pas important en la bona direcció" i afirma que aquest "facilitarà molt el procés administratiu de les contractacions". També s'ha felicitat per la implicació de les autoritats polítiques i administratives en l'obtenció d'aquest pacte.