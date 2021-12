Els dos mossos presumptament ferits per Roger Aguayo en el tall a la C-25 durant la vaga del 21-F de 2019 han dit que l'acusat tenia una actitud "molt agressiva" i que va donar-los cops de puny i puntades de peu. La defensa privada dels agents demana fins a 4 anys de presó per un delicte d'atemptat contra l'autoritat, un de desordres públics i dos de lesions, mentre que la fiscalia només demana 1 any de presó per l'agressió als mossos.

El judici ha arrencat aquest dimecres a l'Audiència de Barcelona amb la declaració dels testimonis de l'acusació mentre que Aguayo ho farà el darrer dia de judici, previst per dijous. Una vuitantena de persones s'han concentrat a les portes de l'Audiència de Barcelona per donar-li suport.

El cas d'Aguayo neix de la vaga del 19 de febrer de 2019, quan es va tallar la carretera C-25 durant cinc hores, des del matí fins al migdia. En aquella acció, diverses persones van resultar ferides durant l'actuació dels Mossos d'Esquadra mentre desallotjaven el tall. A més, la policia catalana va detenir quatre persones, inclòs Aguayo. Sobre els altres tres arrestats, el jutge va arxivar provisionalment la causa.

El judici contra Aguayo ha arrencat aquest dimecres amb una hora i mitja de retard i està previst que acabi dijous, quan declararà l'acusat i els testimonis de la seva defensa. Durant la primera jornada han declarat dos mossos que presumptament van ser ferits per Aguayo mentre intentaven desallotjar les persones que protagonitzaven el tall a la C-25. Els dos agents han dit que Aguayo tenia una actitud "molt agressiva" i que va propinar-los cops de puny i puntades de peu.

A conseqüència d'això, han assegurat que van requerir intervenció mèdica. Un dels agents ha dit que va perdre la mobilitat a dos dits de la mà i l'altre que va estar de baixa per una inflamació al canell.

!.500 concentrats

Els policies asseguren que van avisar per megafonia unes "8 o 10 vegades" abans de desallotjar. Els dos agents han explicat que, un cop van arribar al tall de carretera, van trobar-hi unes 1.500 persones concentrades amb fogueres i espelmes enceses a terra.

Un dels agents ha dit que els concentrats tenien inicialment un comportament "pacífic". Els mossos han dit que van rebre l'ordre de desplegar una línia policial per procedir al desallotjament del tall. Prèviament, però, han assegurat que des de la megafonia de les furgonetes policials van avisar "unes 8 o 10 vegades" que desallotgessin la carretera perquè si no haurien d'intervenir. Asseguren que els concentrats van fer cas omís a les ordres i, per això, van intervenir.

En la primera intervenció que van fer els agents per apartar els manifestants a un lateral de la via i poder reobrir el trànsit de vehicles, els dos testimonis dels mossos han assegurat que Aguayo –que es trobava a la primera línia dels manifestants- va fer un cop de puny al casc d'un dels agents i va donar puntades de peu al canell i als genitals de l'altre.

En aquest moment, els policies van intentar agafar-lo, però asseguren que "la massa el va absorbir". Al cap d'una estona, els agents van fer una segona intervenció i, en aquesta ocasió, sí que van poder-lo extreure del grup de manifestants. Asseguren que, aquest cop, Aguayo va donar cops de peu contra els dos agents mentre intentaven treure'l de la concentració.

Els mossos van endur-se l'acusat a les furgonetes on van identificar-lo i detenir-lo. També han explicat que, un cop a les furgonetes, Aguayo estava "absolutament tranquil". Segons el relat dels dos mossos presumptament ferits, Aguayo va canviar-se de jaqueta entre la primera i la segona intervenció de l'operatiu policial.

Els dos testimonis han dit que, inicialment, Aguayo portava una jaqueta negra de pell, però que va canviar-se-la per una altra també de color negra però de folre polar. També ha assegurat un tercer agent que ha declarat com a testimoni de l'acusació que Aguayo, després de ser arrestat, va assegurar-los que "se'n penedia i volia marxar d'allà".

Vulneració dels drets fonamentals

En les qüestions prèvies al judici, l'advocat d'Aguayo ha dit que s'ha vulnerat el dret de defensa del seu client i també hi ha hagut una vulneració de drets fonamentals perquè considera que va ser una detenció "arbitrària", ja que "simplement el que es feia era exercir el dret a manifestació".

En aquest sentit, ha assegurat que aquesta causa "criminalitza l'exercici dels drets fonamentals de reunió i manifestació". El jutge, per la seva part, ha dit que aquesta qüestió serà examinada a fons en la sentència. La petició de penes La petició dels mossos comporta dos anys per l'acusació d'atemptat a l'autoritat, dos per desordres públics, 3.600 euros de multa pels delictes lleus de lesions i 6.060 euros més responsabilitat civil. La postura de la fiscalia, al seu torn, rebaixa les demandes a un any de presó, 600 euros de sanció i 1.885 euros per la responsabilitat civil.

Per contra, el manifest del grup de suport a l'arrestat defensa que "Aguayo va ser detingut injustament" i que "el tall de carretera va ser totalment pacífic". Per això, la seva defensa reclama l'absolució.

Desenes de persones li donen suport a les portes de l'Audiència

Una setantena de persones s'han concentrat davant de l'Audiència de Barcelona aquest dimecres per donar suport a Roger Aguayo i l'han emparat amb aplaudiments i crits com "Prou repressió, Aguayo absolució" quan ha entrat al Palau de Justícia.

Als concentrats a primera hora, s'hi han afegit polítics com el republicà Isaac Peraire, exalcalde de Prats de Lluçanès; el diputat de JuntsXCat Salvador Vergés i el de la CUP Xavier Pellicer.

Durant el matí, el col·lectiu Alerta Solidària ha organitzat xerrades de sindicats i entitats a les portes del tribunal per visibilitzar aquest suport mentre duri el judici, que està previst que finalitzi aquest dijous. Entre les entitats que hi ha participat hi ha el sindicat COS, el sindicat d'habitatge del Raval i la Xarxa de Casals i Ateneus dels Països Catalans.