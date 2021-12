Els caps d'estat i de govern de la Unió Europea no han aconseguit consensuar les mesures que cal imposar per frenar l'augment de contagis de covid-19 i la variant òmicron. Malgrat apostar per fer "esforços continuats de coordinació" en les accions, entre els 27 es mantenen les diferències sobre la petició d'alguns països, com Itàlia, Portugal o Irlanda, d'una prova negativa de covid-19 als viatgers de la Unió Europea, inclosos els vacunats.

En les conclusions de la trobada dels líders, els 27 apunten que les mesures han d'estar basades en "l'evidència científica" i no han de "perjudicar" la lliure mobilitat en territori comunitari, però sense assenyalar cap mesura concreta. Els 27 tampoc s'han aconseguit posar-se d'acord sobre la durada de la validesa del certificat de vacunació i es limiten a subratllar que cal "una estratègia coordinada". En el que sí que coincideixen és en la importància de la vacunació per fer front al virus i assenyalen que les dosis de reforç són "crucials i urgents". En el debat sobre la covid-19, un parell de líders també han introduït la qüestió de la vacunació obligatòria, segons apunten fonts comunitàries, però no ha estat "al centre del debat", segons afirmen. Pel que fa a les peticions de proves negatives de covid-19 a persones comunitàries vacunades introduïdes per alguns països, fonts de la delegació espanyola indiquen que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha traslladat a la resta de líders que cal evitar les accions unilaterals.