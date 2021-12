El jove acusat d'agredir dos mossos en un tall a la C-25 durant el 21-F de 2019 ha negat que agredís cap agent. Roger Aguayo ha dit que va quedar "sorprès i bloquejat" per la detenció, ja que es va produir en un moment de "tranquil·litat": "M'estava fumant una cigarreta i de cop em van agafar". El seu advocat ha intentat demostrar que hi ha hagut un error en la seva identificació, ja que els dos mossos lesionats van declarar que l'acusat es va canviar de roba durant la protesta, mentre que tant ell mateix com diversos testimonis ho neguen. També s'han contradit les declaracions dels agents amb la d'Aguayo, ja que els mossos van assegurar que van interactuar dos cops amb ell, mentre que l'acusat diu que només va ser un, el de la detenció.

En la segona jornada del judici, l'acusat ha negat davant del jutge les acusacions d'agressió per part de dos mossos i ha dit que, en cap cas, va donar cops de puny ni puntades de peu als agents. Ha assegurat que el van detenir "en un moment de tranquil·litat". "Estàvem tots parats. Jo m'estava fumant una cigarreta tranquil·lament i parlava amb un amic quan, de sobte, vaig sentir que cridaven 'que venen, que venen' i no vaig tenir temps a girar-me que ja m'estaven agafant", ha relatat Aguayo.

També ha aclarit que, en el moment de la detenció, no va oposar cap mena de resistència: "Primer de tot, perquè era un molt tranquil i va ser tot molt sobtat i, en segon lloc, perquè em van agafar tres mossos i jo no podia fer res contra ells". En aquest sentit, ha dit que es va pensar que només se l'enduien per identificar-lo i que podria tornar amb els seus companys.

"Em vaig quedar sorprès i bloquejat i jo només els deia que jo no havia sigut", ha expressat. Confusió amb la jaqueta de pell negra El seu advocat ha intentat demostrar que va haver-hi una confusió o error en la seva identificació. Els agents van declarar que Aguayo inicialment vestia amb una jaqueta de pell negra i que, a posteriori, se la va canviar per un folre polar. De fet, els policies van assegurar en la primera jornada del judici que en la primera actuació que van fer els agents contra els manifestants Aguayo anava vestit amb la jaqueta de pell i que va clavar un cop de puny al casc d'un agent.

Va ser aleshores quan els policies van intentar extreure'l de la protesta, però van assegurar que "la massa el va absorbir enrere". Després d'aquesta actuació, els agents van declarar que Aguayo es va canviar de roba i es va posar el folre polar negre, que va ser la roba que portava quan el van detenir. Per contra, tant l'acusat com diversos testimonis de la defensa han dit davant del jutge que en cap moment es va canviar de roba i que sempre va anar amb el folre polar.

A més, Aguayo ha dit que els mossos només van actuar un cop contra ell, el de la detenció. D'aquesta manera, la declaració dels agents es contradiu amb la de l'acusat, ja que els mossos van dir que hi havia hagut una primera intervenció policial en què ja havien intentat detenir Aguayo. Un dels testimonis de la defensa ha dit que va veure una persona vestida amb una jaqueta de pell negra i que no es tractava d'Aguayo.

"M'hi vaig fixar perquè feia molt de fred", ha dit. Segons el seu testimoni, en una de les primeres càrregues, els mossos van intentar extreure aquest jove de la protesta, però no van aconseguir-ho, ja que la massa de concentrats va poder "tirar-lo enrere". Després d'aquest episodi, ha dit, ja no va tornar a veure el noi de la jaqueta de pell negra. De fet, ha assegurat que alguns dels concentrats li van recomanar que marxés perquè si no "podria tenir problemes". "Jo vaig quedar-me a la concentració dues o tres hores més i no el vaig tornar a veure", ha declarat el testimoni.

La ubicació de l'acusat durant la protesta

L'advocat de la defensa també ha volgut demostrar que Aguayo estava situat al costat de la tanca metàl·lica que separa la C-17 del polígon de Gurb. Una zona, segons han declarat els testimonis, on la protesta era "totalment pacífica" i no hi havia altercats ni fogueres. De fet, alguns testimonis han coincidit a afirmar que la zona central de la manifestació, més propera a la mitjana de formigó que separa els dos sentits de circulació de la C-25, va ser on va haver-hi "més càrregues" policials.

El lletrat ha volgut posar de relleu aquest fet, ja que els testimonis de l'acusació –diversos mossos d'esquadra- van testificar aquest dijous situaven Aguayo a la part central de la carretera i no a la zona més propera al polígon de Gurb.

Una protesta "totalment pacífica": "Semblava la sortida d'una reunió de pares de l'Institut"

Un dels testimonis de la defensa que ha comparegut davant del jutge ha explicat que els mossos van carregar "sense previ avís". Es tracta d'un "conegut" d'Aguayo i que també va participar en la protesta a la C-25 acompanyat pels seus dos fills. A ell, diu, van "punxar-lo al pit amb la porra" per fer-lo retrocedir i assegura que van clavar-li cops de porra al braç tant a ell com al seu fill de 14 anys.

També ha assegurat que la protesta era "totalment pacífica" i l'ha comparada amb "la sortida d'una reunió de pares d'un institut". Ha relatat que al tall de carretera hi havia des de nens fins a persones de la tercera edat. Un segon testimoni que es trobava a la manifestació i que ha dit que no coneixia de res a Aguayo ha assegurat que els mossos estaven "molt nerviosos" i que "s'anaven picant amb la porra a la cuixa".

"Semblava que desitgessin entrar en acció", ha apuntat. Ha assegurat que ell va ser testimoni de com picaven al braç amb la porra a un senyor i també al seu fill de 13 anys. També que en una altra càrrega van trencar la cama a una persona, a la qual els concentrats que hi havia van ajudar a sortir de la zona per sota una tanca metàl·lica. En aquest sentit, ha deixat clar que l'actitud dels manifestants "no era d'hostilitat" i, per tant, "no hi havia cap justificació per les càrregues". També ha assegurat que només recorda en una ocasió que els agents demanessin per megafonia que desallotgessin la carretera. Una declaració que contrasta amb la dels agents dels mossos, que aquest dimecres van assegurar que van avisar entre 8 i 10 vegades abans d'actuar.

El judici continuarà aquest divendres

Tot i que inicialment estava previst que el judici finalitzés aquest dijous, finalment s'allargarà fins divendres, que serà el torn dels informes finals i les conclusions definitives. La petició dels mossos comporta dos anys per l'acusació d'atemptat a l'autoritat, dos per desordres públics, 3.600 euros de multa pels delictes lleus de lesions i 6.060 euros més responsabilitat civil. La postura de la fiscalia, al seu torn, rebaixa les demandes a un any de presó, 600 euros de sanció i 1.885 euros per la responsabilitat civil.