La majoria independentista de la Mesa del Parlament ha anunciat aquest dijous un acord per tal que el secretari tercer, Pau Juvillà (CUP), mantingui el seu escó mentre no hi hagi sentència ferma. Així ho ha anunciat el propi Juvillà en una roda de premsa al Parlament, acompanyat de tots els membres independentistes de la Mesa. L'òrgan ha aprovat un dictamen que debatrà aquest migdia la Comissió de l'Estatut del Diputat.

El text -que haurà d'aprovar el ple de la setmana que ve- rebrà el suport també de PSC-Units i comuns, en tractar-se d'un informe tècnic. Així, el dictamen servirà d'escut davant el que pugui dir la JEC o el Suprem, de manera que l'independentisme aposta ara per una estratègia diferent a la que va seguir amb el president del Govern Quim Torra, que finalment va perdre l'acta.

Sentència ferma i el precedent de Torra

La Mesa del Parlament es va reunir dimarts d'urgència i va decidir traslladar el cas del diputat de la CUP a la Comissió de l'Estatut dels Diputats. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) l'ha inhabilitat durant sis mesos per no retirar els llaços grocs de la Paeria però la sentència encara no és ferma i Juvillà ha confirmat que recorrerà al Suprem.

Segons fonts pròximes a les presidència del Parlament, es tracta de prendre la iniciativa i no esperar que la Junta Electoral Central (JEC) ordeni la retirada de l'escó, com ja va fer en el cas de Torra.

Tothom al Parlament té clar que Juvillà deixarà de ser diputat i membre de la Mesa en cas que el Suprem ratifiqui la sentència del TSJC. La qüestió és què passa mentre la sentència no és ferma. Tant Vox com Cs ja han anunciat que portaran el cas a la Junta Electoral Central perquè aquest organisme ordeni la retirada de l'escó encara que el Suprem no s'hagi pronunciat en última instància. És el que va passar amb Torra, que va perdre l'acta de diputat per ordre de la JEC, que va donar resposta a una petició de Vox, Cs i PP.

Tenint en compte aquest precedent recent, fonts de la presidència del Parlament expliquen que aquesta vegada volen que la cambra catalana exerceixi les seves competències des del principi. I, en aquest context, per això la Mesa ha decidit traslladar la qüestió a la Comissió de l'Estatut dels Diputats per tal que tots els grups s'hi impliquin.

Tant presidència del Parlament com la CUP coincideixen en destacar que el Tribunal Suprem, en la sentència del 28 d'abril del 2021 sobre Quim Torra deixa entreveure que avala la decisió de la JEC per la "inactivitat" del Parlament. Concretament, el paràgraf de la sentència a què fan referència diu que "no és una competència exclusiva" del Parlament ja que "davant la seva inactivitat o per qualsevol altra raó, pot actuar l'administració electoral en aplicació directa de la LOREG".