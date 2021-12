🌞 #Bondia || Avui les estudiants fem vaga estudiantil a instituts i universitats. Ens organitzem per defensar l’educació pública.



✊🏽 Perquè ens hi juguem el futur, aturem la #LleiCastells.



👅 Per una #EducacióEnCatalà, desobeïm la sentència del Suprem.



Convocatòries ⬇️ pic.twitter.com/qxiLNEabCa