El conseller d'Educació de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray, ha defensat aquest divendres la codocència com un model educatiu "més avançat" després de l'anunci de destinar un professor més a les aules on s'apliqui el 25% d'educació en castellà arran d'una sentència judicial.

Quan li han preguntat en roda de premsa per la funció que tindrà aquest segon docent, Cambray ha dit que els centres que hagin rebut ordres judicials hauran de decidir en funció del "projecte metodològic" com es desenvolupen les classes en els grups afectats, però no ha concretat el rol que desenvoluparà el segon professor. Sobre el calendari d'aquesta norma, el conseller ha explicat que els 35 docents de reforç s'incorporaran després de les vacances de Nadal davant l'"atac inadmissible" al sistema educatiu català.

Segons el conseller, si hi ha dos professors a l'aula, es podrà adaptar millor el contingut de les lliçons i donar més bon servei als alumnes, alhora que es "minimitza l'impacte" de la sentència. La Generalitat va anunciar dijous la mesura, a més d'ordenar al cos d'inspectors educatius que intensifiqui la supervisió del compliment dels projectes lingüístics dels centres.