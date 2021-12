El PSC creu que la destitució del major Josep Lluís Trapero com a cap dels Mossos d'Esquadra és "un error" i "una mala decisió". És la valoració que n'ha fet la nova portaveu del partit, Èlia Tortolero, que s'ha estrenat aquest dilluns en roda de premsa. Preguntada per si hi veu motius polítics, ha assenyalat que "si n'hi ha, és un error". La bagenca ha demanat "confiança i estabilitat" per als Mossos d'Esquadra, ha considerat que ara mateix no n'hi ha i ho ha lamentat. Els socialistes han celebrat la primera reunió de la nova executiva. En aquesta primera trobada, que Illa ha seguit a distància perquè ha estat en contacte amb un positiu en covid, s'ha fixat preparar unes jornades amb experts i professionals per la llengua.

"Canviar la direcció dels Mossos ara no sembla una bona decisió", ha valorat la portaveu socialista, que ha destacat que per al seu partit és una matèria "molt important". I ha subratllat que Illa ha situat a Núria Parlon, alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, a l'àrea de Polítiques de Seguretat. La reunió de l'executiva ha estat mig telemàtica, mig presencial i amb el líder del partit, Illa, seguint-ho a distància per ser contacte estret de la presidenta balear, Francina Armengol, que ha donat positiu en covid. Armengol va participar en el congrés extraordinari del PSC i va dinar amb Illa i altres dirigents socialistes dissabte, a l'interior d'un restaurant. Gràcies @salvadorilla per la confiança.

Ha estat un congrés d’emocions i unitat per tornar a GOVERNAR CATALUNYA.



Som-hi ♥️ pic.twitter.com/cjnQycU0ov — Elia Tortolero (@EliaTortolero) 19 de diciembre de 2021 Tortolero ha defensat que el congrés extraordinari, al Centre de Convencions Internacionals de Barcelona (CCIB), s'ha celebrat "sota els criteris sanitaris" i que s'han respectat totes les mesures i el protocol.L'executiva ha encarregat el pla de treball per als dos anys i ha nomenat la nova permanent del partit. També ha demanat organitzar unes jornades de treball per la llengua. En un moment en què la immersió lingüística torna a estar al centre, Tortolero ha explicat que en aquest esdeveniment es reuniran experts i professionals que treballaran "de manera rigorosa": "Els socialistes volem una sola escola, que el català sigui l'eix vertebrador i que els infants surtin coneixent tres llengües". Se celebraran a partir del gener. Illa tria la santjoanenca Èlia Tortolero per ser la nova portaveu del PSC Tortolero va nèixer l'any 1988 a Sant Joan de Vilatorrada. Va estudiar Magisteri i posteriorment es va especialitzar en l'educació. L'abril del 2019 va ser elegida Senadora del PSC per Barcelona i va deixar aparcada la seva tasca com a docent. Al Senat va ser Portaveu adjunta de la comissió d'educació i FP, així com vocal de la comissió de Defensa, Pressupostos i Incompatibilitats.