La secretària de Salut Pública de la Generalitat, Carmen Cabezas, ha anunciat aquest dilluns que han obert la cita prèvia per a les dosis de record a totes les persones que han rebut el vaccí contra la covid-19 desenvolupat per AstraZeneca independentment de l'edat.

En roda de premsa aquest dilluns, la secretària ha concretat que les persones vacunades amb AstraZeneca estan menys protegides contra la variant òmicron del virus, per la qual cosa troben necessari administrar aquesta dosi de record a les persones que van rebre la segona fa més de 3 mesos.

La major part dels que va rebre aquest vaccí eren persones a partir de 60 anys, però hi ha unes 200.000 de col·lectius considerats essencials, com docents o cossos policials. Salut preveu continuar obrint grups de vacunació "progressivament" a partir d'aquesta setmana, començant pels que tenen 59 anys i baixant. D'altra banda, ha posat en marxa la segona fase del pla de mitigació, que preveu entre d'altres deixar de fer proves a tots els contactes estrets. Tots tanmateix hauran de fer quarantena, estiguin o no vacunats, a partir d'aquest dijous. La previsió és arribar als 500 crítics en UCI a finals d'any.

Cabezas ha estimat que la variant òmicron representa prop d'un 30% de les mostres seqüenciades a Catalunya i, atesa la seva capacitat de transmissió i substitució, creu que entre la setmana vinent i la següent ja serà la variant dominant.