La Generalitat ha decidit recuperar el toc de queda a Catalunya d'1 a 6 de la matinada a partir de dijous, limitar les trobades a un màxim de 10 persones i tancar l'oci nocturn. Així ho ha anunciat aquest dilluns al vespre la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, en una roda de premsa en la qual ha justificat les mesures per intentar controlar una sisena onada de la covid-19 que presenta unes dades epidemiològiques "desbordants".

Altres mesures que també preveu implementar en els propers dies el Govern català és la reducció al 50% l'aforament a l'interior dels restaurants i al 70% al comerç, la cultura i a l'esport. En canvi, es mantindran les cavalcades de Reis i els casals de lleure de Nadal per qüestions de "conciliació", ha remarcat el conseller de Salut, Josep Maria Argimón, que també ha assistit a la roda de premsa, igual que la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas.

Segons Plaja, el Govern està redactant una resolució que presentarà al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) perquè la validi. La idea amb què treballa la Generalitat és que la justícia li aprovi les seves peticions i aquestes es puguin aplicar ja la nit de dijous 23 al divendres 24 de desembre.

"Estem pitjor que l'any passat per aquestes dates, amb 1.258 ingressats per covid-19 als hospitals", ha dit Plaja, que ha afegit que "és necessari i urgent reduir la mobilitat i les interaccions entre persones". Al Bages, per exemple, en els darrers set dies s'han detectat 1.007 nous casos de covid-19.

Fa justament un any, el Govern també va anunciar restriccions. Aleshores, Catalunya vivia la segona onada de la pandèmia i la Generalitat va optar per aplicar entre el 23 de desembre i el 6 de gener unes mesures més dures, entre les quals hi havia el confinament comarcal, que limitava la mobilitat fora de comarca per visitar familiars o gent propera. També es va limitar a 6 les persones per trobada (xifra ampliada fins a 10 els dies 24,25,26 i 31 de desembre, i l'1 i el 6 de gener, amb un màxim de dues bombolles de convivència) i hi havia en vigor el toc de queda, ampliat a la 1.30 les nits de Nadal i Cap d'any.