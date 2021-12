Catalunya ha obert la cita prèvia per a les dosis de record a totes les persones que han rebut el vaccí contra la covid-19 desenvolupat per AstraZeneca, independentment de l'edat. Així, es vol reforçar un col·lectiu que, segons la secretària de Salut Pública de la Generalitat, Carmen Cabezas, està menys protegit contra la variant òmicron.

Per demanar cita en cas d'haver rebut AstraZeneca, hauràs de fer-ho mitjançant la pàgina web de Vacunacovid.cat. Un cop hi hagis accedit, hauràs de seleccionar l'opció "demana o modifica cita".

Posteriorment, et demanarà algunes dades personals. Concretament, el número de la targeta sanitària (CIP); el teu telèfon mòbil, on t'enviaran un SMS per confirmar el teu dispositiu; el teu nom complet i una adreça de correu electrònic.

En aquest cas, la major part dels que va rebre aquest vaccí eren persones a partir de 60 anys, però hi ha unes 200.000 de col·lectius considerats essencials, com docents o cossos policials. Durant la setmana del 20 de desembre, les cites s'aniran habilitant per franges d'edat.