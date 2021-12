La Generalitat ha aprovat aquest dimarts interposar una querella al Tribunal Suprem contra el president del PP, Pablo Casado, per les declaracions on va dir que hi havia mostres que no deixaven anar al lavabo a nens per parlar castellà i es discrimina als infants en funció de la professió dels seus pares. Tal com ha explicat la portaveu de l'executiu, Patrícia Plaja, el Govern ha aprovat, després de consultar els serveis jurídics, acudir al Suprem en considerar que les declaracions "van contra la comunitat educativa".

"Les declaracions que va fer les va fer sabent que són falses i ataquen el conjunt del professorat i del sistema educatiu", ha dit, tot afegint que Casado "acusava de delinqüents el professorat i la comunitat educativa". Segons considera el Govern, les paraules del líder del PP acusen el professorat "de delictes contra la integritat moral, d'incitació a l'odi i la violència". "Hi ha línies vermelles que no es poden passar, i si es passen trobaran el Govern davant", ha conclòs.