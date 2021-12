Envellir en una residència pot costar fins a 1.500 euros més al mes en funció del lloc d’Espanya on es visqui. I Catalunya és la sisena comunitat més cara per fer-ho. Aquests centres per a gent gran costen una mica més de 1.800 euros al mes de mitjana en aquesta comunitat, una xifra considerablement superior a la pensió mitjana de jubilació del territori, d’uns 1.200 euros, però que amb prou feines ha crescut en els últims 10 anys.

Així ho indica un estudi del cercador i comparador de residències Inforesidencias, que mostra que la mitjana catalana només ha pujat un 3,5% en comparació amb el 2011. Això la converteix en la segona comunitat amb el preu més estable –només per darrere del País Valencià–, si bé és cert que n’hi ha cinc més en què el cost és inferior al de fa una dècada. Quant al retrat per províncies, les residències de Barcelona costen aproximadament 200 euros més de mitjana al mes que les de Girona, Lleida i Tarragona, que són totes a prop dels 1.700 euros mensuals. Ràtio de centres D’acord amb la informació que es pot trobar al portal, Catalunya acaba l’any amb un total de 62.600 places en residències de gent gran, gairebé un 80% de les quals en centres privats. «Segons les indicacions d’organismes internacionals, hi hauria d’haver cinc places en residències de gent gran per cada 100 persones grans», exposa el document. «A Catalunya aquesta xifra se situa en 4,03 places, per sota de la recomanació i en línia amb la mitjana nacional [4,08 places]», afegeix. Aquesta ràtio deixa Catalunya per darrere d’11 comunitats: n’hi ha set que fins i tot superen la xifra recomanable, amb les dues Castelles i Extremadura al capdavant. El paper de l’Administració Les dades de tot Espanya –obtingudes a partir d’un terç de les places privades totals que hi ha al país– col·loquen el País Basc al capdavant del rànquing: els seus centres costen de mitjana 2.600 euros al mes i aquest preu és un 28% superior al del 2011. Completen el podi de les comunitats més cares Navarra (2.380 euros) i la Rioja (2.080 euros), en el primer cas també amb un increment de preu superior al 20%. Catalunya té així mateix per davant Andalusia (1.940 euros) i Madrid (1.900). «El creixement [del preu] està molt marcat per quant paga l’Administració», contextualitza Anna Cebrián, portaveu de la plataforma. «On paga més l’Administració, les places són més cares, i on paga menys, costen menys», detalla. En aquest sentit, en l’altre costat de la balança, les comunitats amb les residències de gent gran més barates són Castella-la Manxa, Extremadura i Castella i Lleó, els centres de les quals costen de mitjana 1.100, 1.200 i 1.400 euros, respectivament. Totes tres són també a la part inferior de la llista quant a la fluctuació d’aquests preus, que cau un 13,5% a Castella-la Manxa i una mica menys d’un 1% a Extremadura, però augmenta un 4,8% a Castella i Lleó.