Salut ha obert aquest dimarts la vacunació de la tercera dosi de la covid-19 per a les persones d'entre 55 i 59 anys, que ja poden demanar cita a través del portal vacunacovidsalut.cat, i ho farà aquest dimecres per al grup de 50 a 54 anys. Paral·lelament, prioritza la dosi de record per a les persones majors de 60, que són les que poden tenir més complicacions en cas d'infecció; també, als vacunats amb AstraZeneca i de Janssen de qualsevol edat que faci més de tres mesos de l'última dosi. Rebre la dosi de reforç augmenta la immunitat, l'allarga i ajuda a reduir el risc d'ingressar a l'hospital. Els nivells de protecció poden començar a disminuir amb el temps i la dosi de record és també la prevenció més efectiva davant la variant òmicron.

Salut insisteix que es demani hora per vacunar-se a través del portal vacunacovidsalut.cat. El departament informa que ja no s'ofereixen punts de vacunació sense cita prèvia, perquè amb l'ampliació dels col·lectius a rebre la dosi de record es fa molt necessari poder organitzar l'operativa i recorda que hi ha disponibilitat.