La inspectora Montserrat Escudé, de 46 anys, serà la nova portaveu dels Mossos d'Esquadra, segons ha anunciat aquest dimarts el cos policial. Llicenciada en llengua i literatura angleses per la Universitat de Barcelona, és des de l'any 2020 cap de l'Àrea Tècnica de Proximitat i de Seguretat Ciutadana (ATPROX). Des d'aquesta àrea ha treballat en la defensa i l'impuls del model de proximitat i prevenció del cos, centrat en la seguretat dels col·lectius més vulnerables, com ara les dones i els seus fills víctimes de violència masclista, els col·lectius LGTBIQ+, les persones grans, les persones sense llar i els menors, afegeix el cos policial. Escudé compaginarà aquest càrrec amb el que ara se li ha assignat de portaveu.

La nova portaveu dels Mossos va ingressar al cos l'any 2003 i ha treballat des del 2005 en l'atenció a les víctimes, principalment dones que han estat víctimes de violència de gènere. La nova portaveu dels Mossos s'ha especialitzat en l'abordatge de les violències masclistes i en l'atenció a la víctima. L'any 2008 va assumir les funcions de cap del Grup Central d'Atenció a la Víctima.També ha participat en diferents projectes i conferències internacionals vinculades amb la protecció de col·lectius vulnerables i la diversitat. Destaquen 'Breaking the barriers, improving acces to justice for victims of anti LGBTE hate crimes', a Bulgària (2018), i 'Training against hate crimes for law enforcement', organitzat per la xarxa europea de dones policies i l'oficina OSCE, a Escòcia (2018).

En l'àmbit de la docència, és coordinadora del Curs d'atenció i seguiment a les víctimes de l'Escola de Policia de Catalunya i professora adscrita a la Universitat de Barcelona, com a docent en el Grau de Seguretat.El nou nomenament es fa públic l'endemà de la substitució del major dels Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero pel fins ara comissari en cap de Tarragona Josep Maria Estela.El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ja anunciava ahir que el cessament de Trapero havia de dur "nous lideratges" al cos policial i posava l'èmfasi en la necessitat "d'aprofundir" en el rejoveniment i la proximitat.El mateix Estela indicava que un dels objectius de la nova etapa era reforçar el "treball en equip" i subratllava que calia estar atents als "canvis de la societat", posant l'accent en el talent femení.