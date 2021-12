ERC, JxCat i PSC han acordat la renovació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisual i han proposat a Rosa Romà com a presidenta i Àngels Ponsa, com a vicepresidenta. Els altres membres de la Corporació seran Lluís Garriga, Gemma Ribas, Lluís Noguera, Carme Figueras i Pep Riera. Els grups també han acordat un document sobre 'Els reptes dels Mitjans de Comunicació Públics de la CCMA', que recull els acords de treball del nou mandat. Així mateix, els partits han acordat la renovació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) i proposen a Xevi Xirgo, actual director d''El Punt Avui', com a president i Rosa Maria Molló, Miquel Miralles, Laura Pinyol i Enric Casas, com a membre del Consell.

La presidenta en funcions de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Núria Llorach, va demanar a finals de novembre al Parlament a executar la renovació del Consell de Govern de l'ens públic. Llorach va manifestar que "ha arribat el moment" que la cambra executi uns relleus previstos i pendents des l'aprovació de la llei de reforma de la CCMA l'any 2019, per unanimitat de tots els grups. La nova llei exigeix que els consellers de la CCMA siguin escollits per dos terços del Parlament i per un mínim de 3 grups parlamentaris. De fet, han acordat els nous noms de la CCMA tres grups del Parlament.

La renovació de la CCMA era reclamada des de feia molt temps i un tema que apareixia habitualment en les comissions de control de la Corporació al Parlament. Llorach porta gairebé sis anys exercint el càrrec de presidenta en funcions després que Brauli Duart abandonés la presidència de la CCMA per motius de salut a l'abril del 2016. Duart tornaria al càrrec a inicis del 2018, però mig any després el tornaria a deixar en aquest cas en ser nomenat secretari general de la Conselleria d'Interior.

Document

Els grups han acordat un document sobre 'Els reptes dels Mitjans de Comunicació Públics de la CCMA', que recull els acords de treball del nou mandat. En aquest, s'aposta per reforçar les missions de servei públic i renovar els òrgans de govern de la CCMA i del Consell de l’Audiovisual i l'elecció de les direccions dels mitjans públics de la CCMA: TVC i Catalunya Ràdio. També s'aposta per l'elaboració d’un pla estratègic integral que pugui donar lloc als plans d’acció que s’han de desenvolupar a la CCMA per assumir la seva transició digital, enfortir les seves missions de servei públic de comunicació, i ser un element tractor de la indústria audiovisual.

Un altre punt de treball acordat és la redacció i aprovació del contracte-programa de la CCMA "amb uns objectius assumibles que permetin el compliment de les missions de servei públic i un finançament plurianual que doni estabilitat als mitjans públics de la Corporació".

També s'aposta per potenciar i millorar els vincles de confiança amb el conjunt de la societat catalana: "La CCMA ha de continuar informant, entretenint i educant la societat catalana des dels principis del servei públic audiovisual: qualitat democràtica, defensa del pluralisme i de la llibertat d’expressió, civisme, exigència de qualitat pel que fa a l’oferta de continguts i professionalitat, independència i responsabilitat".

Valorar la reducció del patrimoni immobiliari

Un altre punt del document, que han acordat els tres partits, és la reestructuració organitzativa que permeti la culminació de la CCMADigital. En aquest punt inclou valorar la reducció del patrimoni immobiliari. Segons el document, "cal fer una auditoria tècnica i organitzativa per analitzar si les actuals estructures de TVC (Sant Joan Despí) i Catalunya Ràdio (Avinguda Diagonal de Barcelona), continuen responent al millor model organitzatiu i operatiu, mitjançant la confluència de redaccions i serveis i d’altres opcions organitzatives de maximització dels espais". En aquest sentit, apunten que s'ha de considerar la implicació activa i de lideratge de la CCMA en projectes com l’aposta del Govern i del sector audiovisual pel Hub Audiovisual de Catalunya (Projecte Catalunya Media City) o d’altres projectes estatals i/o internacionals podrien ser "una oportunitat per repensar la infraestructura tècnica necessària dins d’un ecosistema industrial molt més ampli".

En aquest mateix punt del document aposten per una estratègia organitzativa per analitzar costos estructurals i laborals, nivells d’eficiència i productivitat i concentrar-se en les funcions nuclears del mitjà públic. En aquest sentit, han indicat que "sembla evident que els diferents serveis de la redacció de continguts informatius i d’actualitat han de confluir en una sola estructura organitzativa per millorar en eficiència. De camí a la convergència i els multiformats, ja no té cap sentit mantenir estructures separades", afegeixen. També aposten per la integració dels mitjans i pensar en clau digital, essent el contingut audiovisual el centre del projecte de la CCMA.

Els tres grups proposen que la CCMA "evolucioni el posicionament i arquitectura digital de la seva plataforma actual de continguts (TV3 a la carta) i impulsi la construcció d’una plataforma OTT on hi tinguin cabuda tots els continguts audiovisuals en català, tant els propis de la CCMA o sobre els què tingui drets, com els pertanyents a d’altres mitjans públics de comunicació o entitats socials, esportives i culturals que els cedeixin".

En un altre punt del document, es proposa "enfortir i desenvolupar la capacitat de comercialització de la CCMA, tant pel que fa a l’increment d’ingressos per publicitat, com per la venda de drets i internacionalització de la producció".

S'assenyala també que una de les missions que té encomanada la CCMA és la de ser motor del teixit industrial de l’audiovisual a Catalunya. "La Corporació ha de revisar permanentment com potenciar la indústria audiovisual catalana", apunten.

Control i avaluació

Els grups també han inclòs la petició de millorar els mecanismes de control i avaluació: "És imprescindible enfortir el sentit dels mecanismes de control existents, tant els interns: el Consell Assessor de Continguts i Programació, el contracteprograma, i el Llibre d’Estil de la CCMA, com els mecanismes d’avaluació".