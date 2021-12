El Departament de Salut seguirà finalment la recomanació estatal i estipularà que les persones vacunades no hauran de fer quarantena si són contacte estret. Així, Salut fa marxa enrere i no introduirà canvis pel que fa a les quarantenes que quedaran com actualment: les persones correctament vacunades no han de fer una quarantena si han estat contactes estrets d'una persona positiva de covid-19. En un comunicat, el Departament admet que el nou protocol estatal genera "importants dubtes sobre la seva aplicabilitat" però justifica que el seguirà per evitar "més desconcert" entre la ciutadania i els professionals sanitaris.

En el comunicat emès, Salut recull que el canvi fet en el protocol per part del Ministeri de Sanitat estipula que les persones vacunades que siguin contacte estret d'un positiu amb la variant òmicron ja no han de fer quarantena tanmateix sí "limitar les seves activitats a les essencials tot reduint al màxim les seves interaccions socials". Un canvi que difereix del criteri científic Aquest canvi, remarca el Departament, "difereix" del criteri científic exposat anteriorment per la mateixa Comissió de Salut Pública així com l'opinió de l'Agència de Salut Pública i les recomanacions del Comitè Científic Assessor del Departament. A més, la conselleria creu que genera "importants dubtes sobre la seva aplicabilitat", concretament les implicacions que el redactat comporta per les potencials persones contactes d'un positiu i que fan feines amb una clara interacció social i menciona, com a exemple, els sectors comercials, turístics, docents o d'atenció al públic. Per tot plegat, Salut demana "rigor" a la Comissió de Salut Pública i sol·licita que exposi els criteris científics que han motivat el canvi. Tot i la diferència entre el que ha acordat Sanitat i l'opinió de l'Agència de salut Pública de Catalunya i del Comitè Científic Assessor del Departament, finalment Salut seguirà la recomanació estatal per evitar "més desconcert", tant entre la ciutadania com entre els mateixos sanitaris. En aquest sentit, l'Agència de Salut Pública de Catalunya ja està treballant en la modificació del protocol, que no introduirà canvis pel que fa a les quarantenes. Divendres passat Salut va anunciar que tots els contactes estrets de positius haurien de fer quarantena a partir d'aquesta setmana encara que estiguessin vacunats, però la Comissió de Salut Pública va acordar aquest dimarts per majoria que els contactes estrets de positius de covid-19 no s'hagin d'aïllar si tenen la pauta completa de vacunació.