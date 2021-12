El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha alertat que si no arriben els fons covid estatals faltaran 1.400 milions d'euros. "Tinc una certa esperança", ha afegit en una interpel·lació de la CUP al ple del Parlament. Argimon ha defensat que s'ha reforçat l'atenció primària amb 5.400 professionals i que l'objectiu és destinar-hi el 25% del pressupost en Salut.

Tot i això, admet que cal transformar el model sanitari "hospitalocentrista" enfortint l'atenció primària i ha afegit que es crearà un consell assessor per a aquest àmbit, com ja s'ha fet amb la pandèmia de la covid. Per la seva banda, la diputada de la CUP Eulàlia Reguant ha demanat una "transformació" del sistema sanitari actual que, segons ha dit, "beneficia qui en treu guany econòmic".