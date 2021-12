Les persones que viuen en residències de gent gran hauran de fer quarantena quan siguin contactes estrets d'un positiu de covid-19 si la cobertura vacunal de les terceres dosis entre els residents no arriba al 85%, segons estableixen les mesures actualitzades per Drets Socials i Salut davant de l'augment de les incidències per la sisena onada a Catalunya abans de les festes de Nadal. Els residents que hagin passat la malaltia en els 30 dies anteriors no hauran de fer quarantena a l'habitació individual. Fins ara els residents correctament vacunats o que havien passat la malaltia en els sis mesos anteriors no havien de fer quarantena si eren contacte estret.

El Govern estableix una fase I i II d'impacte de la pandèmia que porten implícites una sèrie de mesures per reduir el risc de contagis de la covid-19 a les residències de gent gran, persones amb discapacitat i als centres de dia. Els departaments de Salut i Drets Socials han determinat una sèrie d'indicadors a partir dels quals aplicar les mesures. Pel que fa als treballadors, voluntaris i estudiants en pràctiques de les residències, en la fase I es faran una PCR -fins ara, test d'antígens- cada 7 dies i els no vacunats, dues proves a la setmana i almenys una serà una PCR. En la fase II, s'intensifiquen els cribratges; així, els professionals, voluntaris i estudiants en pràctiques amb tres dosis de la vacuna es faran una PCR cada 7 dies i els que tinguin menys dosis o cap es faran dues proves setmanals (almenys una PCR). A part del nou procediment entre els residents que siguin contactes estrets, es faran PCR seriades amb mostra nasal als professionals que estiguin correctament vacunats, que podran continuar treballant si els resultats de les proves són negatives i no tenen símptomes compatibles amb la covid-19. Podran ingressar nous residents, però caldrà una prova amb resultat negatiu en el cas de persones vacunades amb les tres dosis. Si el resident no té la pauta completa, haurà de fer quarantena. Centres de dia de gent gran i residències de persones amb discapacitat En els centres de dia de gent gran i persones amb discapacitat integrats en residències, els cribratges a professionals, voluntaris i estudiants en pràctiques seguiran la mateixa pauta que a les residències de gent gran, tant en la fase I com en la fase II. Les persones usuàries no vacunades s'hauran de fer test d'antígens dos cops a la setmana en fase II i es reforçaran l'estudi de contactes estrets i les quarantenes. Centres de dia per a persones amb discapacitat En els centres de dia per a persones amb discapacitat no integrats en residències, els professionals i usuaris no immunitzats que siguin contacte estret d'un positiu de covid hauran de fer quarantena (fase I i II). A més, en fase II, els usuaris que siguin contactes estrets d'un positiu de covid, estiguin o no immunitzats, hauran de quedar-se a casa.