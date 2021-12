El conseller d'Economia i Hisenda, Jaume Giró, creu que el 'no' de la CUP als pressupostos per aquest 2022 no deixa tocat l'independentisme. "No veig trencada la majoria del 52%", ha dit en una entrevista aquest divendres al 'Cafè d'Idees' de La 2, remarcant que és l'aprovació dels comptes és una de les moltes lleis a negociar. "La meva prioritat era fer pressupostos amb la CUP; finalment no vam arribar a un acord i no passa res [...], ja n'arribarem a altres", ha comentat. En la mateixa entrevista, Giró ha assegurat que reduirà l'impost de patrimoni un cop es recuperi l'economia. "Ara mateix tenim uns ingressos molt minsos, però si hi ha un impost que hem de reduir, aquest és el de patrimoni", ha recalcat.

Les comarques de casa nostra rebran el 8% de la inversió dels pressupostos Durant l'entrevista, el conseller ha volgut destacar la "voluntat negociadora" de la CUP i a tornar a emplaçar la formació anticapitalista a negociar el comptes de l'any 2023. "Estic convençut que la CUP volia intentar-ho, si no no hauríem estat tant de temps reunits", ha subratllat. També en relació amb els comptes públics, Giró ha tornat a defensar que el govern espanyol ha d'aprovar un nou fons extraordinari covid per al 2022. "Amb les campanades de Cap d'Any no haurem superat la pandèmia; necessitarem aquestes ajudes", ha apuntat. "Estic segur que acabaran arribant, perquè la realitat s'imposarà", ha afegit. Un referèndum pactat "més aviat del que ens pensem" En l'entrevista d'aquest divendres, Giró també ha assegurat que Catalunya celebrarà un referèndum pactat amb l'Estat. "El viurem sense cap mena de dubte", ha apuntat. Tot i que el no ha fixat cap data –ha comentat que "un dels grans errors de l'independentisme" ha estat precisament el de posar dates-, el conseller ha dit que arribarà "més aviat del que ens pensem". "Serà més tard del que jo voldria, però més aviat del que creiem", ha insistit.