L'Ajuntament de Barcelona ha hagut de retirar aquest dissabte una piulada on, en el marc de l'ofrena tradicional a la tomba del president Francesc Macià, afirmava que el dirigent republicà havia estat afusellat. Macià va morir el 25 de desembre del 1933 en exercici del càrrec de president de la Generalitat, per al qual havia estat triat un any abans.

La piulada original mostrava diverses fotografies dels membres del consistori en l'acte de l'ofrena floral. Les imatges anaven acompanyades del text "Avui fa 88 anys que el president de la Generalitat Francesc Macià va ser afusellat. Li retem homenatge amb l'ofrena floral a la seva tomba, al Cementiri de Montjuïc". Una estona després, quan les xarxes ja criticaven la manca de rigor històric del consistori, la piulada s'ha modificat. El text de la nova entrada a la xarxa Twitter indicava: "Avui fa 88 anys que el president de la Generalitat Francesc Macià va morir. Com cada 25 de desembre li retem homenatge amb l'ofrena floral a la seva tomba, al Cementiri de Montjuïc". Avui fa 88 anys que el president de la Generalitat Francesc Macià va morir.



Com cada 25 de desembre li retem homenatge amb l'ofrena floral a la seva tomba, al Cementiri de Montjuïc. pic.twitter.com/phBCANRbYv — Ajuntament de BCN (@bcn_ajuntament) 25 de diciembre de 2021 Fonts del consistori han comentat que s'ha tractat "d'un error que s'ha corregit ràpidament", sense entrar a fer més valoracions. Les reaccions Entre d'altres, han criticat l'error la presidenta del grup municipal de Junts per Catalunya a Barcelona, Elsa Artadi, que ha lamentat "la desconnexió d'aquest Ajuntament amb la història del nostre país". La desconnexió d’aquest Ajuntament amb la història del nostre país. pic.twitter.com/1VvIU4AG2b — (((Elsa Artadi))) 🎗 (@elsa_artadi) 25 de diciembre de 2021 En clau irònica, el periodista Antonio Baños ha contestat la piulada afirmant: "Afusellat per la peritonitis! Mare meva que talossos". Afusellat per la peritonitis! Mare meva què talossos https://t.co/5rcijqrqPe — Antonio Baños (@antoniobanos_) 25 de diciembre de 2021 Altres piulades han lamentat la manca de "cultura" de "polítics o Community Managers de polítics".