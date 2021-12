El Nadal s'esvaeix a poc a poc, però no s'endú la covid-19. El virus no dona treva en l'última setmana del 2021 i el risc de rebrot supera aquest dilluns els 2.000 punts per primera vegada en tota la pandèmia. A Catalunya se situa en 2.029 punts, segons ha informat avui el Departament de Salut. Entre les comarques amb el risc més alt es troben el Moianès (2.849), Solsonès (2.676) i el Berguedà (2.438). Per sobre de la mitjana també hi ha la comarca de l'Anoia, amb un risc de rebrot de 2.078 punts.

De la regió central les úniques comarques posicionades per sota dels 2.000 punts, però amb xifres considerablement elevades, són el Bages (1.993) i la Cerdanya (1.723). Gairebé 400 hospitalitzats a l'UCI Una altra xifra preocupant és la dels malalts greus a l'UCI que ja sumen 399 hospitalitzats, 18 més que la jornada anterior. Els contagis continuen a l'alça i Catalunya suma avui 8.742 nous casos positius. Les persones ingressades als hospitals són un total de 1.457, 68 més que ahir. Els CAP no s'aturen durant les festes Malgrat ser diumenge i festiu a Catalunya, ahir es van atendre als centres d'atenció primària a 10.905 persones, més que les 9.352 visitades el dia de Nadal i 42.161 de les del passat divendres, dia de nit de Nadal però dia no festiu en aquesta comunitat. Baixa la mitjana d'edat La velocitat de propagació del virus (Rt) a Catalunya és avui d'1,55, catorze centèsimes més que ahir, la qual cosa significa que cada 100 infectats contagien una mitjana de 155 persones.La mitjana d'edat dels nous infectats per la Covid-19 segueix baixant i se situa avui en 34,3 anys, amb un 50,2% de dones.