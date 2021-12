Després de la Grossa de Nadal, aquesta setmana és el torn de la Grossa de Cap d'Any. El 31 de desembre se celebrarà el sorteig extraordinari de Loteries de Catalunya, una cita que ja s'ha convertit en tot un clàssic al Principat i que arriba a la novena edició. Tot i que no s'ha anunciat de forma oficial, el sorteig tindrà lloc a partir de les 12.30 de divendres, segons es pot consultar a la graella televisiva de TV3, la cadena que l'emet anualment.

Així funciona el sorteig de la Grossa de Cap d'Any

La mecànica del sorteig de la Grossa és senzilla i utilitza el sistema de bombos múltiples, d’on s’extreuen les boles que conformen els números premiats. En total són 5 bombos i a cadascun s’introdueixen 10 boles numerades del 0 al 9.

Vuit premis grossos

Després de dipositar les boles a dins dels bombos, es realitzen vuit sortejos que es reparteixen de la següent manera:

3 sortejos corresponents al cinquè premi

2 sortejos, corresponents al quart premi

1 sorteig per al tercer premi

1 sorteig per al segon premi

1 sorteig per al primer premi

Cap número premiat es pot repetir. Per tant, en el supòsit que algun dels números de cinc xifres extrets es repetís, es considerarà que correspon a la categoria de premi més alt i es procedirà a efectuar una nova extracció per determinar el número de la categoria de premi inferior.

Butlletes premiades en la Grossa de Cap d'Any

Un bitllet es considera premiat quan coincideix amb un dels números extrets en el mateix ordre del sorteig (de dreta a esquerra). Les butlletes de la Grossa de Cap d’Any que continguin el número anterior o posterior al del premiat també tenen premi. El número posterior al 99999 és el 00000 i el número anterior al 00000 és el 99999.

Els premis dins d’un mateix número premiat no són acumulables. Per exemple, una butlleta de la Grossa de Cap d’Any que tingui les últimes quatre xifres que corresponen amb el número premiat, guanyarà només el premi corresponent a les últimes quatre xifres, però no aquells premis corresponents a l’última xifra, les dues últimes xifres ni el de les últimes tres xifres.

Ara bé, els bitllets guanyadors en diferents sortejos (és a dir, que conté dígits idèntics de números guanyadors de diferents sortejos), sí que acumularan els premis, excepte els corresponents a l’encert de les 5 xifres dels números extrets en el sorteig, que no s’acumularan amb cap altre premi.

La Grossa de Cap d'Any 2020, molt repartida, va caure a Barcelona i la Roca

La Grossa de Cap d’Any 2020 va repartir premis i alegria per una bona part del territori català. Aquest sorteig de la Grossa de Cap d’Any va tenir lloc en un programa especial retransmès des dels estudis de TV3 i la sort va estar molt repartida. Els municipis afortunats van ser: Barcelona, La Roca del Vallès, Parets del Vallès, Figueres, Tortosa, Reus, Tàrrega, Solsona, Mollerussa, Lleida i Sant Vicenç de Montalt, a més d'internet. El número 35.208 es va emportar el primer premi del sorteig, amb 200.000 euros per bitllet de 10 euros i va tocar en un estanc del barri de Gràcia de Barcelona i una gasolinera de La Roca. A Solsona, el sorteig hi va deixar un pessic de 400.000 euros.